美軍彈藥存放台灣？邱國正首度證實：台美正在談

原本放在日本、韓國、菲律賓的美軍彈藥會不會增加放到台灣？國防部長邱國正面回應，「這個正在談當中」。（記者廖振輝攝）

2023/03/06 15:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國不放棄武力犯台，並每年擴增軍費。國民黨立委江啟臣今日在立法院外交國防委員會問及，美軍會不會把在東亞的彈藥裝備庫存放到台灣，例如原本放在日本、韓國、菲律賓的，會不會增加放到台灣？國防部長邱國正面回應，「這個正在談當中」。

江啟臣表示，過去與美國軍事交流是聯兵，現在已經提升至營兵，層級已經提高了，台美未來軍事交流是否可能在台灣設置軍事顧問團？邱國正指出，目前沒有這種考慮，也沒有聽到，兩邊交流是不斷在做。

江啟臣接著說，在國防授權法案中，這次除提及帶團和軍援外，眾議院國會的募款法案中有提到貸款，不曉得國防部與美方之間有針對這一部分有任何討論嗎？邱回應，目前還沒有。

關於存放彈藥問題，邱國正說，平常就有在做，也在做戰備盤點，彈藥存放不管有無國外兵器和裝備來，自己都要檢討。很多事情的規範都在戰備整備的範疇，不用等到美軍介入後才要討論。

江追問，所以這些本身就已在進行？邱國正指出，本來就在進行了，不是美方講了什麼才做。

江啟臣說，美軍會不會加大把在東亞的裝備庫存放到台灣，例如原本放在日本、韓國、菲律賓的，會不會增加放到台灣？邱國正強調，「這個正在談當中」。江接續問，哪一類會最多？邱避答說，「這個再私下跟委員做說明」。

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