核定高雄機場新航廈880億預算 陳建仁︰打造高雄為亞洲重要雙港城市

陳建仁主持高雄港旅運中心啟用典禮。（記者李惠洲攝）

2023/03/06 14:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港旅運中心今天啟用，行政院長陳建仁主持剪綵時帶來好消息，他表示已經核定高雄機場新航廈工程第一建設計畫，未來將投入880億元興建，讓高雄有很好海港及空港，成為亞洲重要雙港城市。

高雄港旅運中心啟用第一天，即有七海探險家號及威士特丹號雙郵輪來到高雄港，台灣港務公司安排原民舞蹈迎賓；9日還有馬紹爾群島籍「蒂諾卡號」停靠旅運中心。行政院院長陳建仁、台灣港務公司董事長李賢義、交通部政次陳彥伯等人共同剪綵。

陳建仁表示，今天是高雄的大日子，高雄港旅運中心營運第一天迎來2艘郵輪，象徵我國回到國際郵輪市場，具有重大意義，高雄港為台灣最大港口，包辦7成貨櫃轉運，對台灣經貿扮演重要角色，近年來郵輪市場不斷擴展，交通部觀光局去年已經修訂境外郵輪來台獎助要點，希望港口競爭力能增加，發展觀光產業。

他說，政府投入45億元打造高雄港旅運中心，可提供全世界最大的25萬噸郵輪靠泊，設有智慧化、電子化設備，讓旅客通關更便捷，希望服務更多觀光客，他感謝交通部、港務公司及所有參與工程人員，疫情期間缺工、缺料，大家仍能齊心努力完成旅運中心，成為新地標。

陳建仁說，高雄是「雙港」城市，高雄港外就是空港，他上月已經核定高雄機場新航廈工程第一建設計畫，未來機場建設將投入880億元，未來會有新航廈及新轉運中心，中央和地方合作，讓高雄有很好海港及空港，貿易與觀光能更蓬勃發展，成為亞洲重要的雙港城市。

他表示，政府推動觀光不遺餘力，交通部長今天在立院審查行政院通過的特別預算，希望朝野黨團一起努力能盡速通過預算，除了每個人6千元分享經濟成果外，讓經濟社會發展韌性計畫能順利進行。

除了特別預算，他也核定重要觀光景點建設中程計畫，他說，未來4年以150億元經費，發展台灣200個觀光景點，打造屬於台灣的觀光品牌。

七海探險家號今天靠泊高雄港旅運中心。（記者李惠洲攝）

威士特丹號靠泊蓬萊旅運中心。（記者李惠洲攝）

陳建仁等人參訪高雄港旅運中心，了解郵輪靠泊狀況。（記者李惠洲攝）

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