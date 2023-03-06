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    台科大擬併華夏科大 私校工會：華夏學生不會轉成台科大學生

    台科大擬整併華夏科大，全國私校工會表達樂觀其成，但也提醒現行法令尚未容許公私併，華夏師生不應有美麗錯誤的幻想。（資料照）

    台科大擬整併華夏科大，全國私校工會表達樂觀其成，但也提醒現行法令尚未容許公私併，華夏師生不應有美麗錯誤的幻想。（資料照）

    2023/03/06 14:35

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學和私立華夏科技大學推動兩校整併，全國私校工會今發聲明表達樂觀其成，但提醒現行法令尚未容許公私併，華夏科大學生不會轉成台科大學生，也不會拿到台科大畢業證書，華夏師生不應有美麗錯誤的幻想，但華夏科大在經費餘裕時讓學校退場是負責任作法，期待整併順利、成為公私併典範。

    私校工會理事長尤榮輝表示，少子化後，高教供需失衡問題日益嚴重，大學數量明顯過多，私校目前可積極思考與其他私校合併，或者改辦高中以下學校或改辦其他公益事業，但現行法令尚未容許「公私併」，台科大擬整併華夏科大，全國私校工會樂觀其成並肯定兩校勇於嘗試突破法令限制，期待整併順利、成為公私併典範，但前提是必須先充分保障華夏科大師生權益。

    尤榮輝表示，依現行法令，私立學校必須依私校法完成退場程序，包括停辦、解散及清算後，再依私校法第74條將賸餘財產捐贈，因此華夏科大教職員必須先充分理解並同意，華夏科大若與台科大「整併」，教職員必須先離退或被資遣，之後才由台科大決定是否以約聘方式僱用，且保險身分轉為勞保，退休身分轉為勞退，轉換過程將損失退休權益，而台科大是否有足夠人事經費胃納華夏教職員亦不無疑問，恐怕有些人必須接受優離或優退方案。

    尤榮輝也表示，華夏科大學生要理解二校整併並不會讓華夏學生轉換成台科大學生，將來畢業也不會拿到台科大畢業證書，校友也要能接受母校從此消失，期待華夏科大能與教職員生充分說明，教職員及學生也不應對整併案有美麗錯誤的幻想。

    但尤榮輝認為，台科大「整併」華夏科大有助於減少大學數量、整合高教資源，有利高教發展，華夏科大利用經費尚有餘裕時讓學校退場也是負責任的作法，期待政府修法讓公保及勞保年資銜接，私校退撫制度也能與勞退制度相互轉換，才能保障私校教職員權益，並有利產業及學界、私校及公校人才流動。

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