基市府建議獲允 台鐵：3/13起109次自強號增停南港

台鐵第109次自強號自3月13日起增停南港站。（台鐵提供）

2023/03/06 14:28

〔記者陳心瑜／台北報導〕便利通勤族，基隆市府爭取台鐵加開基隆、南港間直達車遭拒，基隆市政府交通處另提替代方案，建議經八堵直達台北的109次自強號加停南港站，滿足通勤族轉搭北捷需求，獲台鐵承諾於下週一起（13日）試辦。台鐵局今天（6日）宣布，自3月13日將109次自強號增停南港站，自基隆7點34分發車、8點抵達南港站，不過到台北站則會較原本8點09分晚1分鐘，預計8點10分抵台北站。

台鐵局表示，評估早上通勤通學時間帶，基隆往台北地區的旅運需求，經統計基隆地區旅客先搭乘台鐵列車至台北，再轉乘捷運、公車、及其他運具的人數眾多。以南港站為台北市東區三鐵共構車站，與台北站一樣具備交通運具轉乘的便利性，且距基隆更近，基隆旅客由南港站轉乘可節省更多路程及時間。

台鐵局說，經過通勤時間帶列車行駛時刻及旅運分析，一般通勤列車客座利用率120%，而每天上午7點34分由基隆站發車的109次自強號客座利用率約80%，較有運能餘裕，且分析109次自強號增停南港站對其他列車行駛影響程度較低，將109次增停南港應可符合大部分基隆旅客之需求。

台鐵局指出，自3月13日起將109次自強號增停南港站，晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並觀察旅客利用情形，做為4月26日年度改點參考。

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