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    總統府副侍衛長上任不到2天遭拔 邱國正：涉吃飯經費問題

    總統府新任副侍衛長吳松齡少將3月1日上任，人令發布僅2天，即因不當使用公務車及其他事由的檢舉案等情事，遭註銷新職，調司令部委員候查。國防部長邱國正今日在立法院答詢指出，此案是他建議註銷的。（記者廖振輝攝）

    總統府新任副侍衛長吳松齡少將3月1日上任，人令發布僅2天，即因不當使用公務車及其他事由的檢舉案等情事，遭註銷新職，調司令部委員候查。國防部長邱國正今日在立法院答詢指出，此案是他建議註銷的。（記者廖振輝攝）

    2023/03/06 14:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府新任副侍衛長吳松齡少將3月1日上任，人令發布僅2天，即因不當使用公務車及其他事由的檢舉案等情事，遭註銷新職，調司令部委員候查。國防部長邱國正今日在立法院答詢指出，此案是他建議註銷的。除涉及違規使用公務車外，還有一些吃飯經費支用的問題。

    國民黨立委李貴敏今日在立法院外交及國防委員會質詢問及，總統府副侍衛長吳松齡上任不到2天被「拔官」，此案必須「立即拔官」真實原因為何？只有外傳的違規使用公務車嗎？還是忠誠度有問題？拔官是國防部長交辦或總統府交辦？

    邱國正回應，不要用什麼「拔官」，此案是註銷，是他建議的。除涉及違規使用公務車外，還有一些吃飯經費支用的問題，這些將一併檢討。

    民眾黨立委張其祿也問及，為何上任2天就註銷，人事考核有無問題？邱國正說，這案有疏忽掉的，人有被約談，但當時不知道，考核方面本來就應該強化，已交代往上升遷的查核都要注意。

    陸軍司令部3日指出，吳松齡於2020年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情；司令部秉毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准。吳松齡已暫調陸軍司令部少將委員，司令部將俟調查結果，據以辦理後續人事作業。

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