酒後襲胸辯稱「重心不穩」 法官不信判刑5月

陳姓男子被控對女子襲胸，但他否認性騷擾，辯稱因「酒後重心不穩」才碰觸到被害人，也未碰到胸部，高院不採信，依性騷擾防治法判刑5月，可易科罰金15萬元定讞。（記者楊國文攝）

2023/03/06 14:19

〔記者楊國文／台北報導〕台北陳姓男子聚餐飲酒後，行經一家豆獎店竟涉嫌偷摸女顧客左胸，陳男失風後辯稱當時因「酒後重心不穩」才碰觸被害人身體，但未摸到她的胸部，不過，法官傳訊證人，並勘驗監視器光碟，認定陳男性騷擾犯行明確，高等法院依性騷擾防治法判陳男5月徒刑、得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，陳男於2020年8月4日晚上6時30分起至21時，在台北市一家餐廳與同事聚餐飲酒後，當晚約10時行經豆漿店時，見1女、4男在聚餐聊天，竟突然伸出右手偷摸女子小涵（化名）的左胸，前後約1、2秒，引起一陣驚呼。小涵受驚，立即將陳男的手撥開，小涵的羅姓友人立即抓住陳男的手不放，其他友人立即報警處理。

台北地院偵查後，向台北地院聲請簡易判決處刑，北院改依普通程序審理。

審理時，陳男坦承晚餐時飲酒，但矢口否認有性騷擾犯行，他指稱，行經豆漿店小涵等人聚餐座位時，因酒後重心不穩，才碰觸到被害人，但絕未摸她的胸部。辯護律師主張，監視器畫面無法證明陳男有襲胸行為，而且當時陳男手持雨傘，根本無伸手襲胸的可能。

小涵指控，當時她背對陳男，他突然用整個手掌摸她左胸，手還停留一會兒，她立即將陳男的手推開，立即抬頭就看到陳男站在她身旁，坐在她左手邊的羅姓友人就抓住陳男的手不放，不讓他離開。

小涵另名在場的陳姓友人證稱，當場看到陳男將手穿過小涵的左邊腋下，用手掌摸小涵左胸，約有1、2秒時間；在場的葉姓友人證述，看到陳男走進店內直接靠近小涵去碰她，雖未看到陳男碰到小涵身體什麼地方，但看到小涵用左手撥開陳男的手反抗，又聽到小涵指控遭陳男偷摸左胸，才知道陳男偷摸小涵的左胸。

針對陳男辯稱是因酒後重心不穩才碰到小涵，但未觸摸其胸部等說詞，法官當庭勘驗現場監視器光碟，認為陳男走向小涵時，並無跌倒、踉蹌或身體傾斜等情形，而是站在小涵左後側伸手涉嫌觸摸小涵的左胸。

高等法院認定陳男辯詞不可採信，其性騒擾犯行明確，判刑5月、可易科罰金15萬元定讞。

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