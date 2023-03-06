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    本土+6928再創314天新低 醫院輕症收治與防護措施放寬了

    指揮中心公布最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心公布最新疫情。（指揮中心提供）

    2023/03/06 14:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）跌破7000例、新增6928例，創下314天以來新低，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，防疫措施鬆綁時機日益成熟，今起因其他疾病住院的輕症或無症狀確診者，可直接原病室收治，不必再特別轉入專責或負壓病房，近期也將放寬診療輕症患者的醫事人員防護措施，免穿防水隔離衣。

    指揮中心今日公布，本土武漢肺炎新增6928例，較上週一減少約8.6%，為去年4月26日、6295例以來的新低，相隔314天；死亡新增45例；境外移入新增152例。

    羅一鈞指出，目前疫情持續下降，鬆綁防疫措施時機點越來越成熟，除了輕症免隔離措施有機會本月預告與上路外，近期也會放寬醫事人員診療輕症患者的防護措施。

    羅一鈞說明，目前診療確診患者都要配戴N95口罩、防水隔離衣，隨著疾病嚴重化下降，規劃下修醫事人員的個人防護措施規格，若是一般問診、未碰觸病人，只要配戴醫用或外科口罩即可，涉及量測血壓或體溫等可能有接觸行為外，則可以醫用或外科口罩，搭配戴手套或確實洗手任一種執行，不必穿著防水隔離衣，為後續逐漸退場預作準備，預計本週公布並同步發函給醫療院所修訂感染管控規定。

    至於專責病床比例，羅一鈞指出，也有逐步想要做一些調整，近日會議討論開設天花板從現行8%下降至5%，預計本週就會發函給相關單位。

    羅一鈞也提到，今日也有上路確診病人收治新制，若是肺炎或比較嚴重呼吸道症狀個案，再入住專責或負壓病房，其他輕症或無症狀的陽性病人，則是依其主要住院問題，收治於一般或專科病房的單一病室或隔離病室即可，不必再特別轉入專責或負壓病房。

    指揮中心統計，自2020年起，國內COVID-19累計1011萬1334例確診、1萬8248例死亡。

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