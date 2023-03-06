傳中共將成立內務委員會 明居正：超級東廠

國策研究院今天舉辦「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會。（記者鍾麗華攝）

2023/03/06 14:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國政協、人大兩會正在北京召開，國策研究院今天舉辦「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會，台大政治系名譽教授明居正在會中表示，傳出中共將成立中央內務委員會，該機構規劃整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜等工作，預料成為超級委員會、超級東廠。

明居正表示，內務委員會如是直屬中央的超級特務機關，可能由現任公安部長王小洪主管，若是位階提升，則可能由中共中央政治局常委丁薛祥負責。這讓我們想起史達林時代的內務部或內政部，其實中共領導人習近平如越來越集權，大部分人或機構都將為他個人服務。

明居正分析，中共的「黨和國家機構改革方案」，在機構改革上，第一是黨的權力在增加，第二是中央對地方收權，所以看起來，如果說集權的情況再增加的話，所有機構不管是國務院、人大、國安委、內務委，甚至中共中央都只是習近平一個人的辦事機構。

至於中共中央政治局常委李強將正式接任國務院總理，明居正認為，與過去幾任總理相比，李強沒有5年副總理的經驗，也不曾在中央工作、地方工作經驗不夠久、經濟方面的學歷與經驗較弱等幾項不足之處。他要面臨的經濟情勢比李克強還嚴峻。

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