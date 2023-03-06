接續蔡培慧要贏的拚勁 謝佩芬：不信大安真的鐵板一塊

謝佩芬貼出2020年選後蕭美琴邀請當時台灣隊落選的夥伴聚餐、互相打氣的合照。（謝佩芬提供）

2023/03/06 13:40

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨蔡培慧上週六拿下南投縣第二選區立委補選，讓全黨為之振奮，4年前曾挑戰台北市大安區立委的民進黨發言人謝佩芬今天在臉書貼出2020年選後蕭美琴邀請當時台灣隊落選的夥伴聚餐且互相打氣的合照，宣示自己要帶著「打算贏的那份拚勁」，接續蔡培慧和台中第二選區立委林靜儀的腳步，繼續努力，為了在大安區守護本土價值，為了不信大安區真的是鐵板一塊。

謝佩芬指出，蔡培慧上週末在南投立委補選創下奇蹟，蔡先前兩度敗選，卻選擇再度投入戰場的毅力與精神，讓全台灣的支持者都感動，讓她想到同樣在中二立委補選創下奇蹟的林靜儀。

謝佩芬表示，不論林靜儀、蔡培慧或她自己過去近4年在大安區，都遇到很多支持者，雖然在街坊鄰居之間無法表態自己支持民進黨，但每次仍堅定出門投票，他們持續堅持，也期待民進黨的候選人能在艱困選區持續堅持，就像蔡培慧在南投屢敗屢戰一樣，不曾放棄。

謝佩芬表示，2020年選後她在民進黨中央黨部擔任發言人和負責國際事務部之餘，仍然勤走大安區基層，就是因為她心裡有著「打算贏的那份拚勁」，為了在大安區守護本土價值，為了不信大安區真的是鐵板一塊。

謝佩芬說，值此之際，蔡培慧勝選的消息真的讓人非常振奮，明年的大選很快又要到了，她期待自己能帶著「打算贏的那份拚勁」，接續靜儀和培慧的腳步，繼續努力！

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