藍委質疑吳堂安圖利新竹市棒球場不做排水 應下台

國民黨立委林為洲上午召開「新竹棒球場疏失釀禍，吳堂安下台負責」記者會。（記者朱沛雄攝）

2023/03/06 13:41

〔記者林良昇／台北報導〕新竹市棒球場排水及土壤規格缺失，國民黨立委林為洲今質疑，內政部次長吳堂安在新竹市工務處長任內，核定廠商提出細部設計變更，最為爭議的植草、紅土，經費竟縮減為320萬元，排水工程經費更是直接歸零，應該下台。

吳堂安日前發布聲明指出，他於2021年3月離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作，報導指稱其有疏失，顯然與事實不符。

針對新竹市棒球場諸多爭議，林為洲今召開記者會表示，新竹市政府最早是要向教育部爭取前瞻基礎建設經費，公文內文提及其構想要將興建球場預算從3億元增加到12億元，新竹市政府強調想要興建一座A級球場，未來可以舉辦國際比賽。

林為洲指出，經檢視新竹市政府2017年8月提出的工程概算，當時申請的補助為排水工程4000萬元、植草與紅土回填2000萬元，總共有6000萬元，廠商得標後卻縮減為排水工程2000萬元、植草與紅土回填僅700萬元。

林為洲說，施作廠商於2020年4月22日提出細部設計變更，不僅植草與紅土回填的經費縮減為320萬元，排水工程更直接變成「0元」，該項變更就是吳堂安在2020年5月19日正式核定的，吳堂安責無旁貸「請不要說謊。」

林為洲痛批，吳堂安現在擔任內政部次長，內政部底下有營建署及其他單位，是要督導全國重大工程的單位。但「你的督導就是圖利廠商」，讓廠商不用做排水工程。

林為洲表示，監察院的審計單位、政風室都已經對疏失的官員提起糾舉，吳堂安自己有疏失，還有什麼資格督導全國重大工程？應該下台。

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