日媒稱9成退役軍官賣情報給中共 吳斯懷：應暫停台日軍事交流

國防部長邱國正6日受訪強調，針對日經新聞近日報導高達9成退將赴中出賣情報，國防部立刻向日本交流協會嚴正抗議，駐外軍協組也透過駐日代表處呈遞文書，透過日本在台主要媒體說明，他也向總統報告。（記者廖振輝攝）

2023/03/06 13:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕《日本經濟新聞》日前報導指，高達9成的台灣軍官，在退役後前往中國，並以軍中情報換取金錢。國民黨立委吳懷斯今日在立法院外交及國防委員會指出，這是把退伍官兵都當成匪諜嗎？他要講一個敏感問題，這幾天接到5、60通退伍軍人、團體及榮眷來電都在罵這件事，如果日本沒有道歉，建議應該暫時停止台日軍事交流。

面對吳斯懷質疑這是把退伍官兵當成匪諜，要求蔡總統站出來處理。邱國正答詢指出，關於日媒這件事，前幾天有跟總統報告這事茲事體大，對國軍退伍人員是很大羞辱，所以要嚴正駁斥，國防部絕對與現役和退役軍人站在一起，有任何反映絕對支持。

邱國正提及，也要走外交途徑嚴正警告，昨日也與外交部長談到此事，都已經在進行中。國軍不是不吭氣，但不宜大張旗鼓在那邊叫，沒必要加入爭論，沒時間在那邊爭的你死我活。

吳斯懷也說，這幾天他的國會辦公室有接到5、60通退伍軍人、團體及榮眷來電，老太太都在罵這件事，如果日本沒有回應或道歉，暫時停止台日軍事交流。如果被羞辱，還要跟他們交流嗎？以上是榮眷給他的建議。

邱國正強調，絕對站在國軍立場，目前已要求回應，沒有的回應的話，後續會有動作。

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