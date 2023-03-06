兵單苦等9個月險誤出國念書 役男盼國防部增加入伍量能

台北市議員楊植斗（左二）、大安區立委擬參選人羅智強（右二）今陪同役男陳情人蘇先生（右一）召開記者會。（記者鄭名翔攝）

2023/03/06 12:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市一名準役男向議員楊植斗陳情，稱去年大學畢業、7月完成兵種抽籤，原要出國唸研究所，但應須先服完4個月兵役，未料直到今年3月才收到兵單，整整苦等9個月，險些打亂原有生涯規劃；楊植斗、大安區立委擬參選人羅智強喊話國防部，應增加訓練量能、看見年輕人困境，別因此浪費役男珍貴光陰。

對此，北市兵役局徵集勤務科長朱湘玲說明，因受疫情影響，過去曾有停徵、減半徵集，加上教召14天等新制，佔掉部分訓練量能，以致去年徵集優先入營者延遲至今年2月才消化完畢，諸多因素導致徵集時程延後，未申請優先或延後入營的役男，自今年2月才會陸續收到兵單，而北市會請中央多提供名額，加速消化待役役男。

陳情民眾蘇先生今在楊植斗、羅智強陪同下開記者會表示，去年3月畢業、7月完成兵種抽籤後就苦等兵單，由於原規劃今年8月要出國唸研究所，於此之前必須先服完4個月兵役，未料兵單卻遲遲未有下文，苦等9個月一度影響學校面試，更恐趕不上出國唸書期程。

蘇先生指出，所幸今年3月收到入伍通知，即將於14日入營，若再晚一個月入伍恐將影響出國唸書等規劃，必須另行向學校請求通融等，如今收到兵單總算鬆一口氣，但也認為，許多役男遭遇類似情況，以致生涯規劃都大受影響，期盼國防部可完善制度，多提供入伍名額。

楊植斗質疑，去年3月回來後，為什麼等到7月抽籤？而7月抽籤後，為什麼等到12月沒入伍，耽誤人家的時間，他這陣子接到很多申請入伍的陳情案，甚至有役男等兵單等了快1年，但國防部的訓練能量嚴重不足，造成入伍大塞車，浪費年輕人寶貴的青春。

楊植斗認為，今年台北市總共有3500名役男等候入伍，但1月到3月卻只徵集了一半、1750名，按此速度，恐有許多役男要等到半年以上才可去當兵，而北市兵役局雖有爭取額外入伍名額，但3月份也僅多10人，只是杯水車薪作法。

羅智強說，很多人因為兵役的問題，沒辦法找正職工作，出國的計畫也被打亂，國防部應該想辦法增加訓練的能量，別害役男們苦等兵單、浪費青春。

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