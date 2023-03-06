寇健文：中共定義今年兩岸是交流年 但不代表放棄硬的一手

政大國關中心今天上午舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會。（記者呂伊萱攝）

2023/03/06 12:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國兩會登場，中國國務院總理李克強在展望兩岸關係時，強調推進和平統一，促進經濟文化交流合作等。政大國關中心主任寇健文今天指出，雖然中共定義今年兩岸是交流年，但不代表他放棄了硬的一手，中共會軟硬交叉運用，但也會彼此干擾。政大東亞所特聘教授王信賢則說，中國不太可能揚棄「一國兩制」，但會做調整，更強調「同」。又今年的對台工作會議都尚未召開，值得觀察是否受到中央機構調整影響。

政大國關中心今天上午舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，政大國關中心主任寇健文主持、副主任王信賢、研究員陳德昇，並邀集台大政治系教授兼主任張登及、法國ＣＹ賽爾吉－巴黎大學教授張倫、國防安全研究院助理研究員梁書瑗、展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華等專家，從黨政、外交、兩岸等各面向分析。

寇健文指出，兩會是二十大的延續和收尾，延續性比較強。值得注意的兩個點，一是引起各界關注的「黨和國家機構改革」，媒體上已有很多討論，雖然方案尚未公開，但不論是公安國安的進一步整併、教育整併、甚至科技或金融整併，「基本方向就是最高領導人的個人集權和黨委擴權」。寇健文說，中共只要有機構改革就是如此，此次方向也必定是黨力量的進一步強化。

關於兩岸政策，寇健文則分析，李克強工作報告中強調和平發展、文化元素，但「要看他沒說的，沒說不代表不存在」；中共雖把今年定為兩岸交流年，希望和平促統，「但這不代表他放棄了硬的一手」。寇健文說，今年台灣還有總統大選，預計中共將會交叉運用軟的一手和硬的一手，但這些也會彼此干擾，亦即文化訴求會被軍機擾台干擾，這對中共對台政策會是巨大挑戰。

談及交流，寇健文也感慨，現在中共管制越來越嚴格，對岸學者也擔心和台灣學者交流會造成自身困擾，「這種疑慮心態很難讓兩岸交流」。也發生台灣學者拿邀請函過去參加活動，仍受到騷擾，這些做法已對學者之間的交流產生很大疑慮，這些都不是台灣的問題。若真要交流，學者會擔心是否安全、是否有保障、有沒有討論空間，是單向還是雙向。中共應該要有所表示，如何確保學者交流不受干擾。

對於中共中央政治局常委王滬寧料接任中國全國政協主席，負責對台政策與統戰，王信賢分析指出，「一國兩制」不太可能會揚棄，但會做調整，從先前「一國兩制台灣方案」的說法已可見端倪。接下來中國涉台論述的調整應該會比較追求同，相異的部分會下降，例如強調中華文化、中華民族等。

王信賢說，因「一國兩制」提出時的時空環境和現在已大不相同，從兩岸政治體制、台灣政府和民意都有所改變，中國也從鄧典範進入習典範。習近平在方方面面上，都自認超越鄧小平時代，涉台政策上預期也將會有所調整。

王信賢也提到，往年對台工作會議都會在2、3月召開，但目前中國今年的對台工作會議都還沒召開，可能是由於國台辦人事的影響。另一部分是此次機構改革會不會也包含涉台，中共最近一直強調反外部勢力干涉，會不會出現涉台的中央頂層機構調整，導致工作會議延後，都需要後續關注。

法國CY賽爾吉-巴黎大學教授張倫則指出，習近平10年執政的政策主調，基本上相對於改革開放是一種大反動。中國內部存在深刻矛盾，因為現代化的本質是自由，改革開放後方向是對的，若有問題本應用更深刻的改革去處理，賦予公民完整的自由，來消除不自由造成的問題。但現在習近平進入「以改革名義反改革」的時代，在大反動邏輯下，習不會其他的、就是加強社會控制，但這和經濟發展所需的自由空間矛盾，現在是無解，也因此時常會看到習時代有政策擺盪的現象。

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