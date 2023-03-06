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    「普發現金」客服編1.2億 財長稱讓民眾方便領、藍委批荒唐

    立院財政等6委員會今聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。（記者謝君臨攝）

    立院財政等6委員會今聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。（記者謝君臨攝）

    2023/03/06 11:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對普發現金，行政院編列1417億元。國民黨立委李貴敏今（6）日質詢指出，普發現金的網路服務、客服專線等，光這部分就編列逾1.2億元，「這不是一次性的？難道要常態化發放？」財政部長莊翠雲解釋，為了讓民眾方便領，有多元方式領取，也希望民眾可以得到即時的服務。李則無法接受，痛批「荒唐！」

    立院財政等6委員會今聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等相關部會首長列席報告，並備質詢。

    李貴敏質詢時表示，看到普發現金的客服，不知道是怎麼規劃的，裡面設計網路服務，這些網路服務包括租賃、設定網站、設定客服專線、媒體政策宣導費用，「普發現金難道不是一次性的？要做一個網站？以後普發現金要常態化？各縣市政府、各部會不是都有專線？有這必要性？」

    李貴敏質疑，光這部分就花近1.3億元，設置網站就花掉400萬元，且現在每個私人企業都有客服專線，但也不用花掉1億，還要籌辦記者會，「你到立院來備詢，哪個媒體沒來採訪？你就是不把老百姓的錢當錢，所以民間才會有說，你把還稅於民這件事，都要撈一筆，荒唐！」

    李貴敏質詢期間，莊翠雲多次欲發言解釋，均被打斷。她表示，為了讓民眾可以方便領、上網可以領，能以多元方式領取，也希望民眾可以得到即時的服務。對於李批評「荒唐」，莊澄清：「委員不是這樣。」李則續批評：「錯誤都不願面對，就不會改進。」

    財政部國庫署規劃運用網路、客服服務及行政宣傳等多元管道，提供民眾迅速正確資訊及便捷服務，相關預算經費編列1億2320萬元，包括：網路服務費用420萬元、客服服務1億300萬元、行政廣宣費用1600萬元。

    有關網路服務部分，包含網路內容分派、緩存機制提供網站分流等功能與排隊等候機制，以及網站建置所需設備使用費或服務費、網頁設計與維護等。

    客服服務部分，委由客服公司建置客服中心，提供客服中心值機場地、人力、設備、電話諮詢中心及智能機器人系統設定、話務人員招募及訓練等。

    行政廣宣費用部分，辦理宣導影片製作、文宣品、素材設計、媒體通路（電視廣告、網路及新媒體廣告、平面媒體等）及相關宣導專案製作與執行等。（12:52更新）

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