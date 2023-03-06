史瓦帝尼總理：反對任何國家霸凌侵略 台灣人民應有台灣人的政府

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮表示，他們完全反對任何國家的任何霸凌及侵略行為，台灣人民應該要有台灣人的政府。（圖擷取自總統府直播）

2023/03/06 11:41

〔記者陳昀／台北報導〕適逢建交55週年，我非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）率團抵訪台灣國是訪問，今前往晉見蔡英文總統。戴克禮表示，史瓦帝尼將持續堅定支持中華民國台灣及聲援加入聯合國等組織，並完全反對任何國家的任何霸凌及侵略行為，他們相信，國家主權應受到尊重，台灣人民應該要有台灣人的政府。

蔡英文致詞表示，這是戴克禮首次率領內閣官員訪台，不僅展現兩國深厚的情誼，也對雙邊關係的深化意義重大，疫情期間台灣和史瓦帝尼攜手合作，共同生產醫療口罩，是彼此重要的防疫夥伴，兩國也持續在經貿、公衛、資通訊等領域深化合作，為雙方人民創造更多福祉。

蔡英文指出，台灣和史瓦帝尼都是尊重國際秩序，堅定維護區域和平穩定，藉此機會她要特別感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，戴克禮總理更多次在國際場域為我國仗義執言，這份情誼令人非常感動，未來我們會持續透過政府、民間力量，加速推動兩國的合作交流，讓邦誼不斷深化。

戴克禮表示，這次訪台行程對兩國55年的邦誼至關重要，他們有機會和很多開發合作夥伴互動，這對史瓦帝尼的社會經濟發展非常關鍵，面對新冠疫情、聖嬰現象及反聖嬰現象等難關，他們獲得台灣許多幫助，更鞏固兩國邦誼，相信能在更多未開發領域擴展雙方關係。

戴克禮說，台灣不只是史瓦帝尼重要的政治夥伴，也是重要的開發夥伴，他們會持續與台灣的開發夥伴展開更多合作，向台灣學習如何在艱困處境下持續蓬勃發展；他提到，兩國友好邦誼也為史瓦帝尼的發展帶來許多有形的結果，偏鄉地區的電氣化、農業、公衛等都有許多成長，在教育方面的合作，也讓史瓦帝尼的勞動階級因此受惠。

最後，戴克里重申，史瓦帝尼會持續堅定支持中華民國台灣，也會在國際場域上持續聲援台灣加入聯合國及其附屬機構，他們非常希望台灣能夠完整參與國際組織、分享經驗，在許多發展領域像是氣候變遷、公衛、能源污染等議題做出貢獻。

他強調，史瓦帝尼也完全反對任何國家的任何霸凌及侵略行為，他們相信人民應該有自由選擇自己的政府，國家主權應該受到尊重，台灣人民應該要有台灣人的政府，而且是透過自由公平的許卷選出來的，而不受外部壓力影響。

訪團成員另包括總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe）、經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）、政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni）、以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等重要內閣成員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法