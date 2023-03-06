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    小笠原研判2024藍綠五五波 鄭文燦：我們也是抱著這樣的心情

    日本學者小笠原認為，台灣2024總統選舉藍綠會五五波，對此，行政院副院長鄭文燦今（6）日出席高齡科技產業策略會議受訪表示，小笠原教授說五五波，這是一個新的起點，相信選舉是對於執政的考驗，「我們也是抱著這樣的心情」。 （行政院提供）

    日本學者小笠原認為，台灣2024總統選舉藍綠會五五波，對此，行政院副院長鄭文燦今（6）日出席高齡科技產業策略會議受訪表示，小笠原教授說五五波，這是一個新的起點，相信選舉是對於執政的考驗，「我們也是抱著這樣的心情」。 （行政院提供）

    2023/03/06 11:17

    〔記者鍾麗華／台北報導〕對於南投縣立委補選，民進黨提名的蔡培慧勝選，日本學者小笠原認為，台灣2024總統選舉藍綠會五五波，對此，行政院副院長鄭文燦今（6）日出席高齡科技產業策略會議受訪表示，小笠原教授說五五波，這是一個新的起點，相信選舉是對於執政的考驗，「我們也是抱著這樣的心情」。

    鄭文燦指出，在困難的選區勝出，真的是不容易，不過當選是責任的開始，相信蔡培慧一定會非常認真、努力，反映地方的需求，我們會全力支持南投的各項建設。

    鄭文燦強調，目前到明年1月的總統選舉前，執政的挑戰就是要兢兢業業，擴大照顧產業、擴大照顧民眾，能夠讓疫後復甦的腳步快一點。選舉的挑戰當然是要戒慎恐懼、步步為營，小笠原教授說五五波，這是一個新的起點，相信選舉是對於執政的考驗，「我們也是抱著這樣的心情」。

    被問到行政院長陳建仁日前說「全動法下架」，被質疑是假動作，鄭文燦強調，全動署成立的時候，當時朝野協商就是要求一年後要進行「全民防衛動員準備法」的修正，所以這個修正是有必要性跟正當性。包括青年上戰場、娃娃兵等，這些都是不必要的錯誤理解，國防部已經對外說明，教育部也已經對外說明。

    鄭文燦強調，目前因為修正草案還停留在國防部的階段，還必須要參考各界意見，並且跟各部會溝通，才會有一個完整而周延的全動法，來保護國家的安全，增加我們遇到緊急狀況時候的韌性，所以這部分會謹慎從事。

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