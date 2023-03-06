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    首頁　>　臺北市

    蛋價創新高 鄭文燦：擴大進口是必要的

    雞蛋批發價今（6）日起調漲3元，每台斤55元創新高，對此，行政院副院長鄭文燦出席高齡科技產業策略會議受訪表示，擴大進口是必要的。（行政院提供）

    雞蛋批發價今（6）日起調漲3元，每台斤55元創新高，對此，行政院副院長鄭文燦出席高齡科技產業策略會議受訪表示，擴大進口是必要的。（行政院提供）

    2023/03/06 11:16

    〔記者鍾麗華／台北報導〕雞蛋批發價今（6）日起調漲3元，每台斤55元創新高，對此，行政院副院長鄭文燦出席高齡科技產業策略會議受訪表示，為了讓國內雞蛋的供應能趨於穩定，供給面的調整很重要，擴大進口是必要的；另外，加工蛋跟庫存的釋出也有助於市面流通的數量可以增加。

    鄭文燦指出，蛋農跟蛋商間有一個價格協調的機制，基本上要反映成本，也要調節市場的供需，因此經過兩方協調以後，決定每台斤的批發價格增加3元。一台斤大約就是10顆、一盒裝，我想我們在市面上也同樣會有價格的反映，為了讓國內雞蛋的供應能夠趨於穩定，我想供給面的調整很重要，擴大進口是必要的；另外，加工蛋跟庫存的釋出也有助於市面流通的數量可以增加。

    鄭文燦說，另外，增加蛋農增產的意願，以及協助蛋雞產業的升級，包括養雞場的升級都是很重要，目前也擴大進口種雞，希望在未來能夠增加蛋雞的數量。因為禽流感、氣候等因素影響，蛋雞數量是減少一些，產蛋率也略有下降，所以要未雨綢繆，要擴大蛋雞、種雞的進口，這個部分農委會規劃了大概30萬隻，我們希望能夠就短期跟中期不同的方向，解決國內雞蛋供應的問題。

    被問到馬祖莒光島的國軍有21天沒有運補糧食，導致官兵只能吃罐頭或是泡麵，鄭文燦解釋，因為海象的問題，運補船有遲到了，所以國防部有動用專用的運輸機來運送生鮮的食品，照顧離島的官兵，仍然是國防部很重要的責任，這個部分國防部已經說明了。

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