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    首頁　>　臺北市

    阿兵哥沙灘怒留言「沒肉吃」 邱國正：不會怪罪官兵

    國防部長邱國正今日在立法院受訪表示，收到訊息後，馬上就有所反應，已派C-130做運補，天候或船艦的問題也不能怪官兵，但運補船確實故障。（記者廖振輝攝）

    國防部長邱國正今日在立法院受訪表示，收到訊息後，馬上就有所反應，已派C-130做運補，天候或船艦的問題也不能怪官兵，但運補船確實故障。（記者廖振輝攝）

    2023/03/06 09:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕偏遠離島馬祖莒光因為貨船21天沒有運補，島上阿兵哥在西莒沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」，痛陳當兵沒有肉可以吃。國防部長邱國正今（6）日在立法院受訪表示，收到訊息後，馬上就有所反應，已派C-130做運補，天候或船艦的問題也不能怪官兵，但運補船確實故障。

    針對馬防部官兵在沙灘寫字留言是否懲處？邱國正強調，不會怪罪官兵，國防部要檢討，不夠周延對官兵很抱歉，外島他也待過，保證外島官兵不會再有這樣狀況。

    2日份肉品今晨7點船運至莒光

    陸軍馬祖防衛指揮部今日進一步說明，囿於本部軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。

    馬防部強調，本部指揮官陳中將及副指揮官馬少將，已於今日上午7時親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載。今日上午C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

    馬防部指出，前運馬祖之軍租民船尚在維修中，若仍有延航之虞，將持續以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

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