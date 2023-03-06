全動法讓16歲學生上戰場？ 邱國正駁斥：入伍是18歲以後的事

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，遭人抹黑是要動員學生上戰場，國防部長邱國正（中）今日在立法院受訪駁斥，什麼16歲上戰場，完全沒有這種事情！國軍入伍是18歲以後的事。（記者廖振輝攝）

2023/03/06 09:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，遭人抹黑是要動員學生上戰場，國防部長邱國正今日在立法院受訪駁斥，什麼16歲上戰場，完全沒有這種事情！國軍入伍是18歲以後的事，要等到入伍才有槍啊，怎麼可能還沒有入伍，還沒有經過任何訓練，就要去打靶呢？這些都有嚴格的規定，更遑論作戰。

邱國正指出，在前年5月份，因為要編成全民防衛動員署要經過立法院，黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶一個決議要對單一縣市做驗證及兵推，所得數據一年內要做檢討，全民防衛動員法要做修正，經過這個驗證已經一年了，參考當前面環境及整個趨勢，也參考外國不管有沒有戰爭，都有關於戰爭的準備法，不管是美國或中立國家瑞士都有，只是名稱不同。

邱國正指出，全動法主要用意是一旦作戰，整個國家戰略物資怎麼掌控和應用，以達到全民防衛、全民作戰的效果。基於這個理由，國安會、行政院有出面召集許多部會，研議全民防衛動員的一個準備法，但的確有些不夠周延，因為原本有8個部會，但現在因科技或環境的變遷，另外還面臨徵集的問題。

「要做最好的準備，盡量不要干預人民生活的！」邱國正表示，公告目的是要找尋意見及問題，綜整後再做跨部會協調，才能夠經過程序到行政院，然後到立法院三讀，這樣才不會亂。當中可能造成紛紛擾擾，也不能怪捕風捉影，可能有些地方不夠周延，會收整各方面意見後做充分仔細的說明。

邱國正強調，什麼16歲上戰場，完全沒有這種事情。國軍入伍是18歲以後的事，要等到入伍才有槍啊，怎麼可能還沒有入伍，還沒有經過任何訓練就要去打靶呢？這些都有嚴格的規定，更遑論作戰。

邱國正說，「要跟各位報告，身為軍人出生的我都很反對作戰，但不能不做準備，一個民主國家準備越周延，一旦有狀況發生的話，越能夠的按部就班做整體的運用」。全動法收集資料後，還會召開跨部會協調，將各界意見全部列進去，逐條嚴格審定，避免再造成紛擾。

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