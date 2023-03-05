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    首頁　>　臺北市

    北市推投保寵物保險送禮券限量120份 議員批蔣萬安沒誠意

    認養飼主自行投保並登錄「浪愛有保庇」活動可獲1500元禮券。（台北市動保處提供）

    認養飼主自行投保並登錄「浪愛有保庇」活動可獲1500元禮券。（台北市動保處提供）

    2023/03/05 20:22

    〔記者楊心慧／台北報導〕北市動物保護處推出「浪愛有保庇」方案，在台北市動物之家認養毛孩，並在今年內完成自主寵物保險投保的飼主，可獲1500元超商禮券。台北市議員吳沛憶質疑，蔣萬安市長選前承諾打造寵物友善城市，上任後推出「浪愛有包庇」，比過去「認養就送保險」方案更沒誠意，飼主需先自費投保再申請獎勵，首波名額僅有120份，質疑蔣萬安的三大寵物政見是一場空，根本無心為毛孩謀取福利。

    台北市動保處表示，今年推出「浪愛有保庇」首波推出120個名額提供申請，今年度規劃份數預計超過250份，會視申請情形加碼提供，只要符合資格的認養毛孩，絕對都能拿到獎勵，盼藉由推廣寵物保險觀念讓飼主享有更多福利。

    吳沛憶指出，為促進民眾對犬貓認養意願，台北市過去就有「給浪浪一個家-好險有你」專案，鼓勵民眾認養流浪動物贈送保險，但2020年時議會曾批評，在超過1000件領養案例中，僅有382件完成投保，成效不到4成。

    吳沛憶認為，過去送寵物保險成效不彰，蔣萬安推「浪愛有保庇」，還要飼主先掏腰包投保才有機會禮券，不僅無法提升民眾認養意願，限額120份根本是交差了事，無助減輕飼主負擔。

    吳沛憶呼籲，蔣萬安選舉時拿毛孩蹭聲量，上任後就該兌現承諾，包括寵物保險、狗狗公園、寵物專車等政見，皆未看到規劃，若無心為毛孩，就不要蹭毛孩騙讚。

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