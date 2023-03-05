前朝柯市府遺留人馬多 簡舒培批寄生蔣市府

柯文哲上任時在台北捷運公司、台北市文化基金會等市府轄下單位屢遭議員質疑人事暴增，台北市議員簡舒培表示，如今蔣萬安（見圖）上任，應立即檢視人事，避免柯文哲已離開北市府，人馬卻「寄生蔣市府」。（資料照）

2023/03/05 20:09

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲上任時在台北捷運公司、台北市文化基金會等市府轄下單位屢遭議員質疑人事暴增，有酬庸之嫌，台北市議員簡舒培調閱資料發現，郝龍斌時代北市文化基金會從2008年至2014年到職人數僅28人，柯上任至2022年到職人數竟高達175人，北捷員工數則從2018年的5871人增至現在超過6500人，如今蔣萬安上任，應立即檢視人事，避免柯文哲已離開北市府，人馬卻「寄生蔣市府」。

前北市府發言人、現任柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲執政時期大量拓展文化工作，包含北流、北藝大型文化場館落成啟用，還未成立法人前，相關工作業務皆由文化局、文基會等人力支援，白晝之夜、城市小旅行能成為台北城市品牌也是相關同仁認真執行工作的成果。

陳智菡說明，市府員工是推動市政工作重要夥伴，不應在無證據狀況下被政治打壓、犧牲，每任市府工作重點不同，新任市府若有需要根據施政輕重緩急、相應微調人力，也是市府的行政權。

柯文哲上任後不惜打破既有制度，將台北市文化局轄下單位台北市文化基金會副執行長職缺增為兩人，其中1位更指派愛將張益贍擔任，直到張益贍被爆婚外情，引起軒然大波，副執行長才變回一人，簡舒培指出，去年台北市文基會副執行長楊淑鈴退休後，柯文哲又安排人選接手，雖然柯已離開市府，但柯時代的人馬仍在市府悠哉。

簡舒培指出，前台北市文化局長蔡宗雄過去從台北市商業處長被柯文哲拔擢到文化局當局長，帶來不少人馬在文化局升官，甚至以特支費發給貼身秘書獎金，並報加班費，這名秘書在蔡宗雄離開文化局前，被安插至文基會，如今也還在文基會內工作，拿這些「前朝人」沒輒。

簡舒培質疑，雖然蔣萬安已經換掉柯文哲的高中同學、前北捷董事長李文宗，但北捷過去在李文宗的領導之下，人事費用越來越高，從李尚未上任的2018年至2021年的預算為63億4927萬、71億6062萬、74億2101萬、75億7904萬；北捷員工數也年年增加，2018年為5871人，2021年10月為6422人，北捷營收則不斷下滑，2019年及2020年分別賺10億多元、3億多元，2021年虧損37億多元。

簡舒培質疑，柯文哲在各處安插自己的人馬，當時就算議員不斷質詢，但柯仍舊不理會，沒想到這些人在蔣市府仍屹立不搖，繼續領公帑，也不知道被安排的實際工作與工作狀況，呼籲蔣萬安應立即檢視人事，別讓柯「持續寄生」。

台北市政府發言人王秋冬回應，蔣市府上任後，正在積極盤點府內機關運作以及人員配置，以適才適所為原則，並採專業任用與組織精進的作法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法