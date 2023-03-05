中共軍費年增率仍高於經濟成長率 學者：成軍備競賽導火線

學者分析，中共推動軍事現代化、領導人習近平對外立場強硬，都是其軍費增幅始終高於經濟成長率的原因，進而成為東亞軍備競賽惡化的導火線。（美聯社檔案照）

2023/03/05 19:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國政府今日公布今年度國防支出為人民幣1兆5537億元（約新台幣6兆8363億元），年增7.2％，創下近5年次高紀錄。學者分析，中共推動軍事現代化、領導人習近平對外立場強硬，都是其軍費增幅始終高於經濟成長率的原因，進而成為東亞軍備競賽惡化的導火線。我國應運用妥善有限資源於「嚇阻戰爭」，讓中共評估攻台將遭致無法忍受的損失，不敢輕啟戰端。

根據中國財政部發布報告，中共今（2023）年度國防支出為人民幣1兆5537億元（約新台幣6兆8363億元），年增率約7.2％，創下2019年以來第二高紀錄。而2019年至今年，中共軍費年增率分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2％。

若將統計時間拉長，根據我國國防院統計資料，中共自2005年至2015年之間的軍費年增率，除了2010年為7.5％之外，其餘年度皆在10％以上。直至2016年迄今，軍費增幅才穩定降至6％至8％之間。

長期關注中共軍事的台大政治系副教授陳世民受訪表示，即便受到肺炎疫情影響，中共軍費年增率仍遠高於經濟成長率，顯見其著重於強化軍事實力的方針未變，亦是東亞軍備競賽惡化的導火線。

他進而分析，中共過去數十年間軍事現代化進展快速，加上中共領導人習近平不同於前領導人胡錦濤的「韜光養晦」作為，近10年對外採取一貫強硬立場，美方亦已示警中方意圖改變國際既定秩序，都是令外界擔憂之處。

陳世民表示，東亞存在著台海、南海、釣魚台等諸多領土爭端，烏俄戰爭爆發更使區域局勢承受衝擊，日本首相岸田文雄曾提及「今日烏克蘭，明日東亞」，亦有學者持續將第一次世界大戰爆發前的歐洲局勢，與當前東亞情勢相比擬。為因應中國軍費持續增長，我國及日本、南韓亦大幅調增國防預算，日本今年度國防支出，更是比去年高出26％。

面對中共軍事威脅，我國編列特別預算強化「不對稱戰力」，陳世民表示，即使我國執行特別預算後，兩岸軍費差距自16.7倍縮減至11倍左右，但落差仍相當大。我國現階段強化「不對稱戰力」的政策走向，仍值得繼續努力，唯如何妥善運用有限資源，優先運用於強化戰爭前「嚇阻戰爭」爆發的能力，讓中共評估若攻打台灣，自身將遭致無法忍受的損失，進而不敢輕啟戰端，值得我方審慎評估。

根據中國官方資訊，中國去年度國內生產毛額（GDP）年增３％左右，2020年及2021年則約2.2％及8.4％。

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