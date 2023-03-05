國民黨新生代喊世代交替 羅智強：可合作共榮創造雙贏

前總統府副秘書長羅智強今天與競選榮譽主委、立委高金素梅，以及台北市議員楊植斗在大安森林公園展開「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。（記者蔡思培攝）

2023/03/05 18:12

〔記者蔡思培／台北報導〕近來多位國民黨北市議員喊出「世代交替」，表態要投入2024立委選舉。2月宣布參選大安區立委的前總統府副秘書長羅智強今天表示，世代可尋求合作共榮，創造雙贏可能性。

羅智強今天與競選榮譽主委、立委高金素梅，以及台北市議員楊植斗在大安森林公園展開「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。羅表示，他是將事情做到100分的人，雖然2024年立委選舉還早，但不能掉以輕心，他近來拜訪里民、也參加多項活動，今天推出為大安、為民主健康而跑的活動，羅也預告未來還會有更多活動，增加與民眾的互動。

羅智強日前也在臉書貼出與前高雄市長韓國瑜的合照，羅今天表示，韓市長一直很關心他，他也敬佩韓國瑜，兩人一直保持聯絡，韓對他此次參選大安區也表示鼓勵，他也大讚韓國瑜現在從事熱心公益活動，對社會有正向努力。

羅智強受訪也被問起如何看待國民黨新生代喊出「世代交替」一事，羅認為政治發展過程中，一方面要有新力量加入，另一方面需要資深傳承，世代可尋求合作與共榮、老幹新枝。羅強調，他的做法就是在台北市議員選舉支持楊植斗，讓楊接下他在台北市議會的棒子。

羅智強說，自己曾擔任過總統府副秘書長，希望國政力量在國會得到進一步發揮，因此選擇參選立法委員，他認為世代問題應是合作共榮，創造雙贏可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法