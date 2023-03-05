全動法公告後移除 羅智強：民進黨騎虎難下找台階

前總統府副秘書長羅智強表示，民進黨對於全動法有些騎虎難下，正在找台階下。（記者蔡思培攝）

2023/03/05 17:40

〔記者蔡思培／台北報導〕國防部2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，引來各界討論，行政院長陳建仁今表示，預告期滿會自網站移除，但並非不修法，而是廣納各方意見「修得更周延」。前總統府副秘書長羅智強今天表示，民進黨有些騎虎難下，正在找台階下。

羅智強今天下午與立委高金素梅、台北市議員楊植斗在大安森林公園展開「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。羅也被媒體問起全動法公告後將下架一事，羅表示民進黨有些騎虎難下，現在在找台階，民眾對全動法有兩項最大疑慮，一是動員16歲青年到底是準備什麼，引來家長與年輕世代的恐慌，羅質疑民進黨一方面強調避戰，但很多作為卻被認為背道而馳。

羅智強指，全動法第二項疑慮則是想箝制媒體，陽謀被看穿後可能轉換其他方式，羅認為全動法下架、撤退後，仍會用其他形式包裝。羅表示，全動法已經歷三次轉換，第一次是數位中介法，經反彈後暫時偃兵息鼓；第二波是選罷法，又遭到反彈；第三波改用國家安全為民，用全動法為名又遭反彈。

羅智強呼籲民進黨，若對自己有信心就不要想箝制媒體與網路言論、站在民眾、民意的對立面；民進黨若覺得自己做得好，就要有信心展現政績，不要有箝制媒體的動作，相信民眾不會認同。

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