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    55萬弱勢學貸族受惠！ 陳建仁：以疫後特別預算補助1年本息

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/05 16:55

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長陳建仁今天參觀南台科大全新改建的創業家族圓夢宿舍，強調將以「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」來加強照顧弱勢的學貸族，符合條件者，將提供1年本息的補助，預估有近55萬人受惠。

    陳建仁表示，補助1年本息的對象，包含仍就學中的弱勢學貸族、畢業後正照顧未滿12歲孩童，或月收入4萬元以下等，政府透過疫後特別預算，幫忙度過難關。

    陳建仁也希望政府與校方一起努力，加強照顧學貸族，讓有抱負的弱勢孩子，可以實現夢想，家庭更美滿、社會更安定、國家更強盛。

    因應教育部大專院校宿舍提升計畫，南台科大斥資2597萬元推動H2創業家族圓夢宿舍，將原校內的創新育成中心，加以修建，活化空間。現址為提供120個床位的宿舍，並規劃多功能開放空間，可以舉辦活動，並用來展演，透過場域學習模式，孕育創業能量，奠定技職教育的發展基礎。

    陳建仁肯定南台的辦學績效，面對少子化衝擊，卻能在國內科大的招生中名列第2；歷來已成功培育無數有創意、會創新、能創業的優秀人才，廠商爭相延攬。

    陳建仁也推崇新宿舍的規劃模式，同學們腦力激盪，加上老師的指導，提出更好的構想，協助台灣創新產業的發展，造福全人類。

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長陳建仁參觀南台科大圓夢宿舍，強調會以疫後特別預算加強照顧弱勢學貸族。（記者吳俊鋒攝）

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