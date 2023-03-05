西藏抗暴日64週年遊行遭鬧場 在台藏人籲中共政權停止迫害

310西藏抗暴日64週年大遊行5日在台北登場。（記者廖振輝攝）

2023/03/05 15:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在台藏人團體發起「310西藏抗暴日64週年」大遊行，今日下午於台北東區登場，藏人現場高唱西藏國歌，抗議中共政權迫害藏人、維吾爾人及香港人，並反對中國威脅恫嚇台灣。不過，現場出現一名中年婦人鬧場，高喊「兩岸要和平」、「西藏文化是中華文化」，當場被警方勸離現場；民團呼籲，中共政權停止迫害藏人，有心人士不要刻意挑釁。

今日遊行隊伍從忠孝復興SOGO前出發，沿著忠孝東路往信義區行前進，遊行至國父紀念館時，特定駐足為西藏犧牲的藏人默哀及磕長頭，也會在中國銀行前上演「迫害未完、真相未明、抵抗未止」行動劇，最後於終點信義無菸示範廣場，演唱西藏國歌、西藏人民起義歌。

「西藏要自由，中國軍隊滾出西藏！」在台藏人福利協會會長札西慈仁表示，達賴喇嘛當年帶領藏人流亡海外，第一代藏人很多都已經過世，海外藏人很想回到西藏，但也知道面對中共這件事沒那麼簡單。

札西慈仁說，中共不管你是西藏人、維吾爾人，只要你不聽它的話，就會找你麻煩，藏人其實沒有討厭中國人，更了解藏人和中國人都活在中共暴力統治下，希望中國人民能夠站出來反對中共。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參強調，1951年西藏與中國簽署和平協議，僅8年時間中共就撕毀協議內容，對西藏政治、經濟制度進行改革，1959年藏人在西藏首都拉薩抗議中共統治的殘酷暴政，中共以武力鎮壓西藏，已經過了64年了，當年西藏合法政府流亡印度，那一天也是藏人失去自由的國恥日。

格桑堅參痛批，中共統治西藏70年，已經殺害120多萬藏人，一千多座寺院及學校被摧毀，西藏菁英不是被殺害就是流亡海外，近年有159名西藏人自焚表達西藏要自由，只是希望達賴喇嘛能回到西藏就被迫害，還有很多藏人被關在監獄裡，中國對藏人、維吾爾人、南蒙古的迫害持續至今。

格桑堅參提及，中國正在北京召開兩會，幾千名人大代表大唱中國政權的「喪歌」，但過去發生的白紙運動、白髮革命都遭到中共鎮壓，所以必須站出來發聲。美國前眾議院議長斐洛西曾經說的，如果在西藏議題不能發聲，將失去道德的制高點。希望台灣與西藏等遭受苦難的人民，能夠攜手前進擁有民主、自由。

民進黨立委洪申翰批評，西藏人權狀況日益惡劣，中共對藏人實施各種同化政策，甚至令人髮指的是大規模收集藏人DNA，國際研究報告揭露已收集高達120萬人，有三分之一藏人都被收集了，這代表中共已將中國境內的藏人，都當成潛在犯罪嫌疑人，也對藏人進行全面監控。

洪申翰指出，中共還不讓藏人小孩接受西藏教授，逼迫藏人小孩只能說漢語、只能過和人的紀念日，不能在接受西藏文化的洗禮，有意把藏人的根刨掉，這是現在面對非常迫切的情境。台灣是華文世界少數擁有言論自由的地方，站出來發聲就是我們的責任。

另，現身參加遊行的台灣NGO工作者李明哲受訪表示，在出事這幾年，許多在台西藏團體在國際抗議中國，要求中國釋放西藏政治犯的活動中，也將他列入聲援對象之一，這些圖博人深受苦難，也不忘聲援別人，這是很高貴的情操。

李明哲說，自己回台後，「當然要來」一年一度圖博爭取自由的活動，台灣的自由、民主過去是有很多外國人幫助，現在也應該幫助別的國家的人，讓他們回家的路不再那麼孤單，這是應該做的事情。

310西藏抗暴日64週年大遊行5日在台北登場，有民眾到場發表不同意見，被警方帶離。（記者廖振輝攝）

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