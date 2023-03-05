軍武書摘》俄烏戰爭啟示 李喜明：嚇阻戰爭重要性遠勝打贏戰爭

前參謀總長李喜明著作《臺灣的勝算》提倡「整體防衛構想」。（資料照，軍聞社提供）

2023/03/05 15:48

烏克蘭力抗俄羅斯軍事入侵已逾一年，烏軍頻藉由「不對稱戰力」挫敗俄軍攻勢。前參謀總長李喜明上將去年發表著作《臺灣的勝算》，對俄烏戰爭啟示及臺海防衛發展著墨甚深。自由《軍武頻道》獲得李喜明同意及聯經出版社授權，刊登書摘內容。李喜明指出，俄烏戰爭讓全球強烈意識到「嚇阻戰爭」重要性，遠勝過「打贏戰爭」。而臺灣安全攸關美國的國家利益，其亦有意願協助維護臺灣安全，但臺灣須建立強韌不對稱戰力，才能「嚇阻」中共的入侵。

李喜明（前參謀總長）

「整體防衛構想」對臺灣安全的重要

臺灣的安全，未來當然會受到美中博弈結果的牽動；然而身為地緣政治兩強角力之下的弱勢者，臺灣安全的核心，歸根究柢仍得根植於自我的防衛能力。俄烏戰爭出人意料的戰事發展，讓全球強烈地意識到「嚇阻戰爭」的重要性遠勝過「打贏戰爭」。面對兩岸國防資源極端不對稱的情況，除了有形及無形的戰力以外，此時此刻對臺灣而言，正確的防衛戰略顯得比過去更加急迫。

烏克蘭在2014年克里米亞危機之前，因為疏於國防經營及軍事變革，軍隊基本上是沿襲蘇聯時代的軍事傳統，與現代化軍事體制相較顯得落後不堪，戰力比前蘇聯時代更為羸弱。然而從2016年起，經過美國與部分北約國家的協助，在防衛構想、作戰計畫、準則、訓練、裝備各方面，都進行了大規模的改革。即便由於國防資源的限制，烏克蘭的大型武器裝備，無論是質或量均遠不及俄羅斯，然而短短的5、6年間，烏軍的實際戰鬥力已有顯著進步。這說明了相對低成本、短時間的軍事轉型與現代化，有可能大幅提升部隊的實質戰力，進而造成敵軍重大傷亡。

過去幾年，美國不僅援助了現在廣受矚目的標槍及刺針飛彈，用來執行不對稱作戰的人攜式精準導引武器，更藉此訓練烏克蘭部隊打一場不同於傳統的戰爭。就美國而言，臺灣與烏克蘭在政治、外交、經濟層面雖然顯著不同，但同樣面臨實力懸殊的安全威脅，不難推測這是美國目前大力建議臺灣推動不對稱作戰的考量。

倘若以更務實的角度分析，美國在烏克蘭推動的訓練與作戰準備，並強力建議臺灣採納的不對稱防衛構想，基本上就是美國針對「區域性對抗」的最新策略。也就是，除了政治圍堵及經濟制裁之外，軍事方面則以大量低成本的不對稱戰力，搭配「非儎臺性」的精準武器與彈藥，再輔以情報、監偵、戰場覺知、電子戰支援、網路攻擊等非接觸式軍事協助，直接、間接消耗敵手的作戰能力，進而削弱其整體國力。

這種策略對於美國暨核心盟邦而言，軍事、政治與經濟成本最低，大國之間直接發生戰爭的風險也較低，堪稱是將美國國家利益的極大化，也是最具成本效益的手段。從美國想要持續居於世界領導地位的最高戰略來看，這是符合美國國家利益的最佳戰略。

對美國而言，俄烏戰爭驗證了以不對稱作戰模式的代理人戰略，不但能夠有效抵抗強敵的全面入侵，也符合美國的國家利益。然而，從比較宏觀的角度看，美國從2014年起對於烏克蘭的援助，可能礙於擔心刺激俄羅斯，始終過於自我設限，實質內容太少也太遲，以至於烏克蘭的不對稱防衛成效，僅限於開戰後加大俄軍的耗損、遲滯其軍事進展的層面，卻未能在戰爭前達到「嚇阻」的戰略層次，這對同樣沒有防衛條約承諾的臺灣，應極具參考與警惕的價值。

美國在俄烏戰前明白宣示「不會直接派兵介入」；戰爭爆發後則一再強調「臺灣不同於烏克蘭」。為了展現對臺灣安全的重視，除了派遣前美國參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）為首的五人國安團隊專機訪臺以外，跨黨派的國會議員亦來訪不斷。從這些策略考量及政治舉動，都在明確地向兩岸送出信號：臺灣的安全攸關美國的國家利益，美國當然有意願協助維護臺灣的安全，但是臺灣必須建立強韌的不對稱戰力，才能「嚇阻」中共的入侵。

強調不對稱作戰的「整體防衛構想」，不只是臺灣建立自我防衛的能力，以嚇阻中共進犯的最佳防衛戰略；也是美國希望與臺灣合作，協助維護臺灣安全的最佳策略。將防衛臺灣安全的方式與其他國家利益相互結合，才是獲得外援的最佳途徑。

若摒除外援因素不談，純粹從自我防衛的角度看，中共欲以武力達成統一臺灣的目的，目前只有「全面占領」，或「運用軍事威懾、奪取外島、全面封鎖、遠距打擊等手段迫使臺灣屈服」等兩個戰略選項。中共目前已經有能力執行奪取外島、遠距打擊等脅迫選項，但由於戰爭、民心之不可預測性，沒有人能夠保證以這類「有限戰爭」的手段，可以逼迫臺灣妥協談判，因而可確保臺灣屈服的選項，只有全面侵臺占領；而「整體防衛構想」的核心理念，就是聚焦於有效反制中共對臺灣的全面侵犯，此即為其對臺灣安全的核心戰略意涵。

前參謀總長李喜明著作《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》。（聯經出版社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法