為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    史瓦帝尼總理戴克禮率團抵台 持續支持台灣加入國際組織

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（中、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（中、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

    2023/03/05 15:22

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。

    總理戴克禮是繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）於去年年10月率團來訪後，首度率團來台訪問，也充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。此行是戴克禮總理自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮女士（Madam Lomvula Hlophe）外，經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）與政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣成員亦將隨團來訪。他們是搭乘阿聯酋EK366於下午2點22分飛抵桃園機場。

    戴克禮總理來訪，蔡英文總統及行政院陳建仁院長將分別接見訪問團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。此外，戴克禮總理也將參訪世曦工程顧問股份有限公司，及南緯實業股份有限公司等長期在史國發展的台商企業，並討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取我國科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。

    史瓦帝尼王國多年來一直在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮總理本人也曾多次代表史國政府為我國強力執言，是我國最忠實的國際友人之一。本年適逢台史建交55週年，兩國長期以來在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史國各界高度歡迎及肯定。史國是堅定支持台灣的重要盟友，外交部將與史國政府攜手努力，持續深化台史邦誼，造福兩國人民。

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。（記者姚介修攝）

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。（記者姚介修攝）

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

    我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史瓦帝尼總理上任後首度訪台 蔡總統明接見
    2023/03/05 14:57

    史瓦帝尼總理上任後首度訪台 蔡總統明接見
    多次為台灣發聲！ 友邦史瓦帝尼總理明訪台
    2023/03/04 19:13

    多次為台灣發聲！ 友邦史瓦帝尼總理明訪台
    深化非洲市場鏈結 經部組史國、南非產業考察團
    2022/11/29 21:37

    深化非洲市場鏈結 經部組史國、南非產業考察團
    史瓦帝尼商機說明會氣氛熱烈 近百廠商出席
    2022/10/24 19:48

    史瓦帝尼商機說明會氣氛熱烈 近百廠商出席
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播