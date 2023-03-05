史瓦帝尼總理戴克禮率團抵台 持續支持台灣加入國際組織

我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（中、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

2023/03/05 15:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。

總理戴克禮是繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）於去年年10月率團來訪後，首度率團來台訪問，也充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。此行是戴克禮總理自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮女士（Madam Lomvula Hlophe）外，經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）與政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣成員亦將隨團來訪。他們是搭乘阿聯酋EK366於下午2點22分飛抵桃園機場。

戴克禮總理來訪，蔡英文總統及行政院陳建仁院長將分別接見訪問團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。此外，戴克禮總理也將參訪世曦工程顧問股份有限公司，及南緯實業股份有限公司等長期在史國發展的台商企業，並討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取我國科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。

史瓦帝尼王國多年來一直在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮總理本人也曾多次代表史國政府為我國強力執言，是我國最忠實的國際友人之一。本年適逢台史建交55週年，兩國長期以來在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史國各界高度歡迎及肯定。史國是堅定支持台灣的重要盟友，外交部將與史國政府攜手努力，持續深化台史邦誼，造福兩國人民。

我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。（記者姚介修攝）

我友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（左、H. E. Cleopas Sipho Dlamini）伉儷今日應我國政府邀請，下午率團抵台訪問，外交部長吳釗燮（右）親自在機門迎接。總理戴克禮在機場表示，兩國友誼堅若磐石，他們將持續支持中華民國加入國際組織。（記者姚介修攝）

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