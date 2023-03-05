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    史瓦帝尼總理上任後首度訪台 蔡總統明接見

    史瓦帝尼總理戴克禮。（法新社檔案照）

    史瓦帝尼總理戴克禮。（法新社檔案照）

    2023/03/05 14:57

    〔記者陳昀／台北報導〕我非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，今率團抵訪台灣展開至3月9日，為期5天的國是訪問行程，這也是戴克禮上任後首度訪台，蔡英文總統明天上午將在總統府接見訪團。

    總統府發言人Kolas Yotaka表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎戴克禮總理率團訪問台灣，此行為戴克禮總理上任後首度訪問台灣，這也是繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）去年10月率團來訪後，短期內再度有訪團來台訪問。

    Kolas指出，訪團成員另包括總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe）、經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）、政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni）、以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等重要內閣成員，充分展現史瓦帝尼對兩國邦誼的重視。

    Kolas表示，今年為台灣與史瓦帝尼建交55週年，兩國長期以來在基礎建設、醫療公衛、教育、農業、以及資通訊等領域皆有密切合作；過去3年，兩國也攜手合作，共同抵抗全球疫情。

    Kolas表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要盟邦，史國政府與戴克禮總理更是多次在國際場域為我國仗義執言，期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國在各領域的合作，增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更為堅韌穩固。

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