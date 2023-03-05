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    偏鄉技職生化身水電暖男 助孤老修繕電器還陪聊天

    彰化達德商工電機科透過「家電志工服務隊」，前進社區獨居老人家中修繕家電，獲得教育青年發展署表揚。 （記者楊綿傑攝）

    彰化達德商工電機科透過「家電志工服務隊」，前進社區獨居老人家中修繕家電，獲得教育青年發展署表揚。 （記者楊綿傑攝）

    2023/03/05 14:42

    〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉技職孩子，化身水電暖男！彰化達德商工電機科教師許世宗率學生發揮課堂所學，透過「家電志工服務隊」，前進社區獨居老人家中修繕家電，創造青銀共好的學習現場，也為學習成就不突出的孩子，從服務助人、技術精進重拾信心，今獲得教育青年發展署表揚，拿下2萬元獎金，團員興奮喊要「買電鑽」做更好服務。

    青發署今揭曉青年志工團隊競賽得獎名單，現場充滿來自高中職、大專校院志工團隊，互動氣氛活潑，不過卻有一個團隊頭戴工程帽、身穿深灰色工作服、腰間還掛著螺絲起子等工具，格外引人注意，他們是彰化達德商工電機科「家電志工服務隊」。

    許世宗受訪時表示，服務隊專門協助修繕各項家電如冷氣、電扇等，服務對象包括社區獨居老人、老人之家等，也參與社區LED燈建置工程。接到里長或長者需求時，會先組隊前往環境探勘並拍照，並互相討論電器損壞情況、維修方法、準備材料、編組分工等，再正式出隊維修。

    許世宗坦言，學校位處偏鄉，學生讀書方面普遍成就感不高，因此希望透過技能引導投入服務，加強信心與技能，也能幫助未來考取證照。而透過社團走入社區服務，有效增強學生信心，對於「所學能夠派上用場讓別人更好」，學生都很開心，也實現108課綱的精神。

    服務也為學習帶來正向循環，許世宗舉例，先前曾有老人之家電器失火新聞，隊員開會討論出是因電扇積累棉絮未清的緣故，還安排針對機構電風扇檢修的服務。電機科二年級學生柯名祥即分享，反思自己同樣會有年老的一天，修繕外也會陪長輩聊天，很開心能為社會盡一份心力。

    也是運用自身新媒體專業，關注身心障礙權益、偏鄉教育、長輩相關議題的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊，則摘下年度績優服務大獎。團隊創辦人、世新校友陳信如表示，每個人都可以善用媒體表達自己，不論身處何處，或者身體上有障礙。而團隊透過紀錄各志工單位所做的好事、推廣，希望可以讓更多的人一起參與行動。

    「夥伴注意Huobanjuyi」目前也開設了Podcast節目「真礙診療室」，由2位重度身障的世新在學生擔任主持人，主持人之一、世新大學行管系碩二生高子晨即使說話吃力，仍努力向記者表達，主持節目不只可以訓練自己口語，還可以運用自媒體突顯身障議題，讓大眾瞭解需求。

    「家電志工服務隊」前往老人之家修繕電器。（達德商工提供）

    「家電志工服務隊」前往老人之家修繕電器。（達德商工提供）

    「夥伴注意Huobanjuyi」運用自身新媒體專業走入偏鄉探討教育。（夥伴注意提供）

    「夥伴注意Huobanjuyi」運用自身新媒體專業走入偏鄉探討教育。（夥伴注意提供）

    「夥伴注意Huobanjuyi」目前也開設了Podcast節目「真礙診療室」，由2位重度身障的世新在學生，世新法律碩二林伯謙（左）、世新行管系碩二高子晨（右）擔任主持人。（夥伴注意提供）

    「夥伴注意Huobanjuyi」目前也開設了Podcast節目「真礙診療室」，由2位重度身障的世新在學生，世新法律碩二林伯謙（左）、世新行管系碩二高子晨（右）擔任主持人。（夥伴注意提供）

    運用自身新媒體專業，關注身心障礙權益、偏鄉教育、長輩相關議題的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊，摘下青發署年度績優服務大獎。（記者楊綿傑攝）

    運用自身新媒體專業，關注身心障礙權益、偏鄉教育、長輩相關議題的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊，摘下青發署年度績優服務大獎。（記者楊綿傑攝）

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