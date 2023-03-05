蔣萬安以北市長身份為228道歉 陳永興︰沒有政治勇氣及良知

台杏文教基金會今在高雄舉辦「台灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，邀學者李筱峰（左2）、陳芳明（右3） 與許雪姬（左3）主講。（記者方志賢攝）

2023/03/05 14:16

〔記者方志賢／高雄報導〕台杏文教基金會今在高雄舉辦「台灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，邀學者李筱峰、陳芳明與許雪姬主講。1987年率先發起二二八公義和平運動的陳永興醫師表示，蔣萬安以台北市長身份道歉，顯示歷史教育完全失敗，蔣的歷史意識薄弱，沒有政治勇氣及良知，整個社會也沒有懺悔文化，至今沒有加害者有勇氣承認錯誤、懺悔。

副總統賴清德揭幕式以影片致詞表示，二二八事件台灣喪失一整個世代的社會菁英，很多家庭家破人亡、妻離子散。不過台灣人沒有困在逆境中，許多前輩犧牲奉獻，讓台灣從威權體制邁向民主，台灣社會也透過紀念、反思，讓國人更認識與理解二二八，並從歷史中記取教訓。

賴清德說，如何讓民主繼續深化，讓台灣更多元包容，如何以更細膩的方式，推動轉型正義，讓真相能百分之百呈現在國人眼前，這不僅避免二二八悲劇再次發生的必經之路，更是團結國人、抵禦外侮的必要工程。

賴清德也期盼大家共同打拚為台灣完成下一階段的使命，就是守護台灣，增進民主和平與繁榮，避免類似二二八事件再發生，也將台灣追求民主及促進轉型正義的經驗，分享給國際社會，讓大家永遠生活在綠色和平、有尊嚴的國家。

陳永興也表示，二二八事件已發生76週年，推動二二八事件平反也36年，但二二八事件的教育仍欠缺，對於今年蔣萬安以台北市長身份道歉，顯示歷史教育完全失敗，當時公賣局不屬台北市府，陳儀、蔣介石也非台北市長，為何要以台北市長身份道歉？二二八在全台灣每個地方都發生事情。

陳永興說，大家可以原諒蔣萬安，因為他不了解歷史，否則就是他逃避，不去面對他的阿公、阿祖在台灣威權的統治，如果他還未學習到，不僅讓人遺憾也是一大危機。

陳永興說「台北市民選出來的市長，難道歷史意識這麼薄弱，沒有政治勇氣及良知？這值得大家反省」，「我們可以不怪一人，但為何整個社會沒有懺悔的文化，沒有認錯的勇氣」，每個受害者勇敢站出來，伸出要和平的雙手，但加害者卻沒有人有勇氣承認錯誤、懺悔，面對未來在島上大家要一起生活，要如何相互包容，並一起面對新的威權，想統治台灣的中共霸道的政權，大家還要共同面對這樣的挑戰。

陳永興醫師批蔣萬安以台北市長身份道歉，顯示歷史教育完全失敗，蔣的歷史意識薄弱，沒有政治勇氣及良知。（記者方志賢攝）

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