土敘震災專戶明截止 台灣善款到位馳援敘北災民

台灣提供500萬美元和美慈組織（Mercy Corps）合作，協助照顧敘利亞境內災民。美慈組織敘利亞代表巴恩斯（Kieren Barnes，左）和我駐約旦代表楊心怡（右）合影。（取自美慈組織官網）

2023/03/05 13:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐約旦代表處自國人捐贈善款中，提供500萬美元和美慈組織（Mercy Corps）合作，協助照顧敘利亞境內災民。美慈組織敘利亞代表巴恩斯（Kieren Barnes）說，這筆資金將使美慈能大幅增加支援能量，提供弱勢家庭急需物資、有尊嚴住所和食品供應等。在國際支援難以到位的情形之下，巴恩斯特別感謝台灣人民的有力援助，展現令人矚目的團結力和榜樣。

美慈組織（Mercy Corps）是個全球性的非政府人道主義援助組織，自2008年開始在敘利亞提供緊急援助和長期支持，包括水、食物、住所、衛生服務和生計援助等，幫助在衝突中流離失所的敘利亞人。我駐約旦代表處是美慈組織的長期合作夥伴，曾共同合作北約旦水井修復計畫。

美慈組織2日發布新聞稿指出，台灣人民提供500萬美元贈款，用於支持美慈在敘利亞西北部震災地區的工作。美慈組織敘利亞代表巴恩斯（Kieren Barnes）說明，毀滅性震災1個月之後，數十萬敘利亞人民仍迫切需要援助。這筆資金將使美慈組織能大幅增加對弱勢家庭的幫助，包括提供急需的衛生用品、有尊嚴的住所物資和基本食品供應等。

巴恩斯表示，特別感謝駐約旦代表楊心怡、約旦代表處和台灣人民。在其他國際資金難以到位時，台灣人民以極大的力量向敘利亞西北災區提供援助，展現令人矚目的團結力和榜樣。

根據美慈估計，在敘利亞有近1100萬人受到地震影響，西北部有400萬人依賴援助機構提供清潔水源和食物等基本需求，這包括約1.1萬戶家庭無家可歸、28萬戶家庭需要緊急援助。地震發生前美慈組織就在西北部30萬人提供援助，地震後立即提供避難安置用品、毯子和太陽能燈等物品。

美慈指出，災區有重大需求，尤其是食物和水。因現金有限和食品價格上漲，許多人無法獲得食物。另因供水網路受到地震破壞，影響了水的品質，進而增加傳染病問題。截至3月1日，敘利亞西北部已有超過5萬例霍亂病例。美慈正在向流離失所者營地提供清潔水卡車，清除受污染的水源，並評估供應水設備的損壞情形，為維修做準備。

衛福部賑災專戶捐款期間自2月7日起至3月6日止。捐款方式分為國內與國外，國內四大管道包含臺灣銀行、金融機構臨櫃匯款、郵政劃撥與4大超商門市。根據衛福部統計，至2月24日晚間17時止，總計接獲捐款19萬1821筆、10億9148萬餘元。

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