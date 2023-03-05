北市商辦大樓藏春色 警上門赫見全裸男女正「人與人的連結」

警方上門撞見一對男女正在「人與人的連結」，男客尷尬穿回褲子。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/05 13:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市遼寧街一棟商辦大樓地下室，遭人檢舉裡面的養生館有半套性交易服務，加價還可全套性交易，警方持搜索票前往搜索，當場撞見男一對男女正在「人與人的連結」，全裸男客及女服務生見警方上門，只得尷尬穿回衣服褲子，警方詢後將負責人、女服務生、男客共17人帶回警局，依妨害風化送辦及違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，養生館負責人透過業績幹部，在網路張貼女服務生的清涼照片、性交易服務噱頭與通訊方式等資訊，吸引顧客上門，以女服務生條件、姿色不同，收取每次新台幣2700元至3600元不等代價，從事半套性交易，從中獲取媒介費得利。

中山分局長安東路派出所掌握情資，轄內遼寧街某商辦大樓地下1樓暗藏春色，經多日探查蒐證，本月2日持搜索票執行查緝，共計查獲負責人、員工、男客（6名）、女服務生（9名）等17名，查扣不法所得新台幣7萬餘元、帳冊、監視器等證物。

警詢後將負責人、員工依刑法妨害風化罪，移送台北地檢署偵辦，另女服務生及男客，依社會秩序維護法裁處。警方強調，對於暗營色情交易行為會持續掃蕩，以維善良風俗，淨化治安。

警方將現場17名男女全都帶回警局。（記者姚岳宏翻攝）

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