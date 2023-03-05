蔡培慧翻轉南投 許智傑︰期待8個月後連任

民進黨立委許智傑。（許智傑國會辦公室提供）

2023/03/05 13:37

〔記者謝君臨／台北報導〕南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧獲得4萬5218票，以1925票的差距擊敗獲得4萬3293票的國民黨林明溱。這也是綠營從2005年以來，於南投縣長、立委選舉及補選，歷經與藍營多次交手，首度成功達陣。民進黨立委許智傑分析勝選原因有三，期待8個月後大選蔡培慧繼續連任，讓台灣內地南投不一樣。

許智傑說，他到南投輔選蔡培慧，感受到民眾相當熱情，這次能勝出原因有三：首先是民進黨全黨很團結，大家都當蔡培慧替身認真輔選；其次是蔡培慧深耕地方勤跑基層、積極辦客廳會，陸戰大成功；最後是蔡培慧年輕、高學歷、形象清新，與老縣長林明溱做出區別！「再次恭喜蔡培慧為南投爭一口氣！」

許智傑指出，南投17年來首次勝選，是民進黨主席賴清德上任後的一大改變，也是逆轉民進黨氣勢的轉捩點。賴主席非常認真輔選，全黨都動起來，才能打破藍綠板塊贏得補選勝利！然而，2024大選民進黨仍要小心謹慎，還有許多改革需要推動，包含物價上漲、提名人選、經濟復甦、房價問題、治安問題等，都是府院黨接下來必須面對的挑戰。

許智傑也說，民進黨和國民黨不同，總統提名不會因人設制度，因此還是必須遵守黨內的提名制度，他呼籲加速提名時程，儘快確定提名人選，讓民進黨處於備戰狀態，才能更快整合，團結黨內迎向2024的勝利。

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