婦女節來運動 北市運動中心推38元入場優惠

台北市12區運動中心在3月8日婦女節推出女性專屬優惠，女性朋友使用游泳池或健身房均可享38元入場優惠。（圖由台北市體育局提供）

2023/03/05 13:12

〔記者蔡思培／台北報導〕3月8日是國際婦女節，台北市12區運動中心當天將推出女性專屬優惠，女性朋友當天到運動中心游泳池或健身房，均可享38元入場優惠；部分運動中心當天還有推出課程半價、免費體驗等促銷。

台北市體育局串聯台北市12區運動中心，在3月8日推出女性專屬活動，女性除可享有38元游泳池及健身房入場門票優惠，部分運動中心還有加碼優惠。萬華運動中心祭出女性測量身體組成分析38元優惠；信義運動中心推出女神ZUMBA、女力TABATA、女人瑜珈、女王瑜珈四堂免費體驗課程、續報團課85折優惠、游泳專班報名8折優惠；松山運動中心推出女性當日常態舞蹈課程半價優惠；士林運動中心推出舞蹈、TRX單堂課程半價優惠。

體育局提醒，養成規律運動的良好習慣，有助於維持身體的健康美麗、紓解壓力、保持良好身心平衡，進而改善生活品質；鼓勵平時忙於事業、家庭、生活的女性朋友暫時放下手邊工作，就近前往運動中心找到適合自己的運動。

體育局長王泓翔表示，台北市擁有各項豐富的資源，每個行政區都有專屬運動中心，提供各項多元運動設施設備及專業的教練課程。2022年度台北市運動中心的滿意度調查結果顯示，民眾整體滿意比例達98.9%，顯示民眾對運動中心提供的運動環境有高度肯定。

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