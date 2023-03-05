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    蔡培慧從落後20％到逆轉勝！ 王定宇分析3勝選原因

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    2023/03/05 12:37

    〔記者謝君臨／台北報導〕南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧擊敗國民黨林明溱。民進黨立委王定宇表示，在單一選區兩票制後，民進黨在該選區從未贏過，這是非常難得的勝選。他分析勝選原因有三，包括候選人特質、民進黨改革、綠營大團結。「對南投、蔡個人、民進黨、整體社會來講，都是非常值得研究、認真思考的一場選舉。」

    蔡培慧獲得4萬5218票，以1925票的差距，擊敗獲得4萬3293票的林明溱。這不僅是民進黨自去年九合一選舉後的首勝，也是綠營從2005年以來，於南投縣長、立委選舉及補選，歷經與國民黨多次交手，首度成功達陣。

    王定宇指出，這次南投補選，蔡培慧能夠勝選非常難得，這也是台灣政治氛圍、政治趨勢反轉的可能性。要瞭解該選區的特質，在單一選區兩票制後，民進黨在該選區從來沒有勝選過，不管民進黨在順風、逆風時都沒有，何況這次是立委補選，相較於正常選舉，投票率會比較低。

    他說，在相對偏低的投票率上，組織和基本的選民結構，通常會決定選舉勝敗；林明溱在南投擔任6年立委、8年縣長，擁有縣府全力支援，組織盤根錯節，再加上2022年底國民黨大選餘威，整體氣氛對林有利；蔡培慧面對這樣的情形，一開始的民調確實也落後20%，卻能夠在補選當日勝出，不管選票贏多少，這樣的勝選是非常不簡單，也預告在2023、2024年整體社會氛圍、氣氛的轉變。

    王定宇分析勝選的幾個原因，第一，以候選人個人來講，蔡培慧的個人形象和林明溱一對比，優劣立判；一個是清新、長期耕耘、注重農民、學者、社會工作者的蔡培慧；一個是幫兒子安排職務，找落跑立委來講落跑，不斷迴避自己財產該說明清楚的林明溱，這樣的形象一對照，優劣立判。

    另，就政黨來講，王定宇說，賴清德擔任主席後推動民進黨改革，顯然讓社會有感，讓社會過去在投票上，也許因為失望不投民進黨、卻也不想投國民黨的人，這次有站出來投票。

    王定宇表示，第三，在南投長期國民黨一黨獨大的情形下，社會期待改變，另外有一個非常重要因素是，去年民進黨大敗後，民進黨支持者、黨公職，以及賴主席、總統蔡英文領導下，團結一致面對這場補選，團結氛圍史無前例強大。

    他認為，這次是網路世界和實體世界的綠營支持者、黨公職，團結一致面對這場補選，才贏得勝選。這場勝選對於民進黨士氣的提升、迎向2024，有莫大鼓舞作用，對於賴主席來說，也是非常重要的戰績，對其個人大大加分；而對南投、蔡個人、民進黨、整體社會來講，都是非常值得研究，認真思考的一場選舉。

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