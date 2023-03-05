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    美警匪追逐不忘禮讓行人！ 林智群嘆：歹徒比台灣駕駛尊重行人

    美國洛杉磯前發生一起警匪追逐事件，不過雙方在行經一處十字路口時，竟都選擇放慢車速，禮讓正在過馬路的行人。（圖擷取自@juanli324推特）

    美國洛杉磯前發生一起警匪追逐事件，不過雙方在行經一處十字路口時，竟都選擇放慢車速，禮讓正在過馬路的行人。（圖擷取自@juanli324推特）

    2023/03/05 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯前發生一起警匪追逐事件，一名持槍歹徒與警方發生衝突，並在期間劫持一輛汽車逃亡遭警方追捕，不過就在途中行經一處十字路口時，雙方竟都放慢車速，並禮讓正在過馬路的行人。畫面曝光後引發網友熱議，律師林智群也在分享時揶揄，「持槍歹徒比台灣駕駛更尊重行人」。

    綜合外媒報導，昨（4）日下午美國洛杉磯一名44歲男子岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez），持槍與警方展開經激烈衝突，期間岡薩雷斯劫持一輛汽車，跨越3個縣市試圖逃亡，不過被鍥而不捨的警方出動警車、直升機進行追捕，對此也讓岡薩雷斯上演一邊開車逃亡一邊朝警方開槍的危險畫面。

    就在這場追逐途中，雙方行經一處十字路口時，恰好遇到一群放學的學生正在過馬路，原本打算闖紅燈的岡薩雷斯，竟選擇放慢車速，等待所有學生過完馬路上，才重新加速；而緊隨其後的幾輛警車，也做出與他相同的動作。事後危險駕駛的岡薩雷斯，因車不慎撞上路邊的電線桿，最後被大批警方逮捕歸案。

    這場警匪追逐的影片曝光後，意外引起網友熱議，連林智群也在臉書PO文分享，除了揶揄這名持槍歹徒「比台灣駕駛更尊重行人」，也對洛杉磯警方專業的追捕行動表達讚賞，「警察的任務不是只有抓歹徒而已，路邊民眾的生命安全，也是要考慮的。不是用民眾的生命去拼，或講什麼使命必達這種屁話」。

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