美警匪追逐不忘禮讓行人！ 林智群嘆：歹徒比台灣駕駛尊重行人
〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯前發生一起警匪追逐事件，一名持槍歹徒與警方發生衝突，並在期間劫持一輛汽車逃亡遭警方追捕，不過就在途中行經一處十字路口時，雙方竟都放慢車速，並禮讓正在過馬路的行人。畫面曝光後引發網友熱議，律師林智群也在分享時揶揄，「持槍歹徒比台灣駕駛更尊重行人」。
綜合外媒報導，昨（4）日下午美國洛杉磯一名44歲男子岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez），持槍與警方展開經激烈衝突，期間岡薩雷斯劫持一輛汽車，跨越3個縣市試圖逃亡，不過被鍥而不捨的警方出動警車、直升機進行追捕，對此也讓岡薩雷斯上演一邊開車逃亡一邊朝警方開槍的危險畫面。
就在這場追逐途中，雙方行經一處十字路口時，恰好遇到一群放學的學生正在過馬路，原本打算闖紅燈的岡薩雷斯，竟選擇放慢車速，等待所有學生過完馬路上，才重新加速；而緊隨其後的幾輛警車，也做出與他相同的動作。事後危險駕駛的岡薩雷斯，因車不慎撞上路邊的電線桿，最後被大批警方逮捕歸案。
這場警匪追逐的影片曝光後，意外引起網友熱議，連林智群也在臉書PO文分享，除了揶揄這名持槍歹徒「比台灣駕駛更尊重行人」，也對洛杉磯警方專業的追捕行動表達讚賞，「警察的任務不是只有抓歹徒而已，路邊民眾的生命安全，也是要考慮的。不是用民眾的生命去拼，或講什麼使命必達這種屁話」。
今天（又是相对时间！今天是哪天？）洛杉矶的劫车案看点很多：劫匪一边开车逃跑一边用半自动步枪向后面的警察开枪。非常疯狂。不巧碰到学生放学过马路，劫匪就在人行横道前停了车，警察在后面也不追了。学生们还不紧不慢的过马路。等最后一个学生都走过去之后，追逃再重新开始… pic.twitter.com/RhikvqFBv7— 李隽???????? （@juanli324） March 4, 2023