「全動法」修正預告期滿移除 陳建仁：並非不修而是修得更周延

行政院長陳建仁強調，會廣納各方意見，讓「全動法」修得更好。（記者吳俊鋒攝）

2023/03/05 11:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕針對「全民防衛動員準備法」修正草案預告期滿後下架的問題，行政院長陳建仁今天重申，預告期滿就會自網站中移除，但並非不修法，而是再廣納各方意見「修得更周延」，他強調，全動法攸關國家安全，修法上將全力以赴。

陳建仁今天上午到南台科大參觀創業家族圓夢宿舍，媒體詢問各界關注的全動法，他表示，全動法實際上是已有的法律，各民主國家都有這樣的法律，將會再做更好說明與社會溝通，讓修法更圓滿。

陳建仁說，為讓修法更周延，國防部徵詢各方意見，在這樣安排下，預告了全動法修法法律，主要目的是蒐集各方意見，過程中發現很多寶貴意見，已請國防部與各部會應參考，做更好的修法。

至於所謂的下架，陳建仁提到，是立委黃國書詢問預告法律是否要下架，因詢問關係，才說需要下架，但實際上預告法律，在預告期滿時就會自動移除，沒有下架用語，為澄清下架用語，因為委員提起的，並不是「不修法」或「下架修法」的事情，才請發言人羅秉成再說明。

陳建仁指出，所謂下架是從網站中移除，但在法律作業上沒有下架這樣的用語，他個人認為，全動法需要參酌各國法制與國內需要，讓各部會做很好的修法。

陳建仁重申，修法攸關國家安全，一定全力以赴要修得更好，來因應新的局勢變化，確保國家安全。

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