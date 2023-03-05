國防部下令全軍執行「實彈化射擊訓練」 全年實彈射擊近千發

根據國防部112年強化射擊訓練分月執行規劃表，今年度每月實施射擊1次，約50餘發。每季實施夜間、戰鬥射擊1次，約60餘發。基地射擊訓練約100餘發。示意圖。（資料照）

2023/03/05 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部送交立法院外交及國防委員會的專案報告顯示，國防部1月已發訓練通報，全軍部隊推動執行「實彈化射擊訓練」。今年度為強化射擊訓練，每月實施射擊1次，約打50餘發。每季實施夜間、戰鬥射擊1次，約60餘發。基地射擊訓練約100餘發；以今年全年合計，若三種全部實施約可射擊近千發。

2024年元旦起，滿18歲、2005年以後出生役男，義務役期恢復為一年。國防部「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役期延長配套措施及整備規劃」專案報告指出，在部隊訓練方面，2022年2月起開始進行實戰化射擊訓練。

國防部規劃，調整步槍實彈射訓模式，將原單一臥射姿勢，調整採立、跪、臥多重射擊姿勢，並增加變換射擊位置、更換彈匣、故障排除等實戰化訓項，並依不同部隊類型修訂射擊表次及增加射訓發數，以符戰場環境與作戰任務。

根據國防部112年強化射擊訓練分月執行規劃表，今年度每月實施射擊1次，約50餘發。每季實施夜間、戰鬥射擊1次，約60餘發，基地射擊訓練約100餘發。以今年全年合計，若三種全部實施約可射擊近千發。

另外，在替代役部分今年也會強化射擊訓練，內政部送交國會的規劃報告指出，替代役基礎訓練除辦理緊急救護（EMT-1）、全民國防等課程，增加「打靶射擊訓練」及「全民防衛動員課程」，強化替代役擔任輔助軍事勤務功能。

基礎訓練部分，替代役將增加打靶射擊及全民防衛動員課程：一、除原有「全民國防課程」外，已增加「全民防衛動員課程」，由全動署派員授課，強化役男國防安全及防衛動員意識。二、2023年3月起實施實彈射擊，讓役男熟悉射擊技能，建立役男戰時自我防衛能力。

內政部指出，替代役制度優先滿足國防需求為原則，現因應全民國防兵力結構調整方案，已賦增替代役役男輔助軍事勤務的新使命，納入全民防衛動員體系，增強國土戰備韌性。

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