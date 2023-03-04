補習班「使用未備查車輛」違規最多 北市教育局推新制最高罰3萬

台北市教育局3月啟動「巡檢制度」，動態巡檢補習班交通車，也鼓勵在交通車張貼合格標章，以利辨識。（教育局提供）

2023/03/04 17:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕學生交通車與通勤安全息息相關，台北市教育局在過去3年路邊定點攔查補習班的交通車，發現使用未備查車輛的違規比例最高，原因在於租賃公司任意調度車輛，教育局決定啟動「巡檢制度」，本月起派人到30校動態巡查，一旦發現未備查的車輛，最高裁罰3萬元。

教育局每年均會同警察局、監理所組成聯合稽查小組，在放學時間進行路邊定點攔檢，過去3年攔撿紀錄，業者違規樣態，包括使用未備查車輛、駕駛年齡超過65歲、車齡超過10年、未配置隨車人員及超載，以「使用未備查車輛」違規比例最高，教育局官員形容，10輛違規車輛就有5輛是未經備查的車輛。

教育局指出，補習班業者使用的交通車，大多是與民間租賃公司合作租借的車輛，補習班業者應在契約載明使用車輛不可更動，但契約多半沒有訂定，法規也沒強制要求，因此容易被租賃公司隨意調度車輛，而過去稽查都是定點攔查，讓業者有意躲避稽查，因此改由教育局人員到場機動調查。

教育局表示，已調查學生搭乘補習班交通車離校的大數據，3月起擇定30所學校的週邊進行動態巡檢，先從校園內外的接送區陪同學生前往補習班交通車搭乘處，予以記錄車牌與隨車人員，一經查獲未經備查車輛，將依法裁處6千至3萬元以下罰鍰，命業者改善，屆期未改善者按次處罰至改善為止。

教育局表示，由於租賃車並無統一車身顏色及標誌，家長不易從外觀辨識是否為教育局備查的交通車，已要求業者，租賃交通車應於完成報備程序後，將教育局統一製發的合格標章放置於交通車副駕駛座擋風玻璃前明顯處，以達到辨識的功能，如發現沒有張貼標章的補習班交通車，可拍照（需足以辨識車牌）檢舉。

台北市教育局3月啟動「巡檢制度」，動態巡檢補習班交通車，也鼓勵在交通車張貼合格標章，以利辨識。（教育局提供）

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