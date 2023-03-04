「最高的辦公室」徵才中 華航機師分享甘苦談

華航機師陳牧德（左），與華航副機師侯瑋慈（右）。（記者丁奕攝）

2023/03/04 17:05

〔記者丁奕／台北報導〕中華航空今年招募120名機師，今（4日）到台大就業博覽會徵才，華航機師陳牧德說，他是台大資管所畢業，原本在科技業工作，但嚮往挑戰，改行機師。他開心地說，飛機機師有「最高的辦公室」，只要坐過飛機駕駛室，都會喜歡這份工作。

陳牧德指出，機師被公司錄取後，會先在國內實習數週，再送往國外受訓10到12個月，回國後再受訓約1年。受訓期間，公司除了支付薪水，也會提供食宿津貼。

陳牧德說，他認為，只要坐過駕駛艙的人都會喜歡這份工作，因為在天上的景色很美，可說是「最高的辦公室」。

而機師也有辛苦的地方，陳牧德指出，一是在訓練期間非常辛苦，且壓力很大，畢竟這是非常專業性的工作，完訓後也會面對時差、疲勞、變化多端的天氣等挑戰。

外界常會誤以為有近視不能當機師，但其實只要矯正後視力達1.0即可報考，陳牧德說，他也有近視，只是有戴上隱形眼鏡。

華航副機師侯瑋慈指出，她是台大電子所畢業後就直接報考機師，她在念書時都以靜態為主，而培訓時的飛行術科很重視手眼協調等動態能力，一度讓她吃足苦頭。

大眾常以為機師與家人的相處時間少，工作要犧牲家庭，侯瑋慈則有不同看法，她說，機師雖會有長途的飛行，且班表較不固定，但每個月仍可以提前安排想要休假的日期，且機師的連續休假較多，反而能更長時間的陪伴家人。

華航指出，本次招募120位機師，其中有60位為培訓機師，華航將出資送往美國培訓。特別看重應試者的人格特質、手眼協調等能力，學歷、其他專業知識則較不看重。

至於招考培訓機師標準，華航說，須具2年內有效英文檢定成績證明，多益 （TOEIC） 750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思（IELTS）5.5級分以上。

華航於台大舉辦校園徵才，引起不少學生洽詢。（記者丁奕攝）

華航於台大舉辦校園徵才，請現役機師到場分享。（記者丁奕攝）

華航機師陳牧德（中）解答學生相關疑問。（記者丁奕攝）

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