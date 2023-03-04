台北市平均單月減少5000張罰單 議員憂「類違停」恐更嚴重

台北市違停狀況嚴重，自限縮違停檢舉後，平均單月減少5727張違停罰單，議員認為恐使「類違停」（違停不開單）狀況更嚴重。（李明賢提供）

2023/03/04 16:43

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市違停狀況嚴重，台北市議員李明賢調閱資料發現，台北市平均每月違停開單數高達21604件，但自限縮違停檢舉後，平均單月減少5727張違停罰單，他質疑台北市平均每個月「變相消失」5千張違停罰單，恐使「類違停」（違停不開單）狀況更嚴重，缺少檢舉的嚇阻效果加上警力有限，實際上的「類違停」更可能遠遠超過單月5千輛，街頭塞車的情形恐怕更嚴重。

交通部修正《道路交通管理處罰條例》去年4月上路，其中紅黃線違規停車不得再檢舉，李明賢曾在議會多次質詢，要求交通局與交大提出因應策略，不能把抓違停的勤務塞給轄區分局，尤其因警力不足，「類違停」現象難以解決，並指這是修法出現的後遺症。

李明賢調閱台北市交大數據，證實「類違停」現象存在，去年1到4月違停單月告發25134張罰單，平均每月21604張罰單，實施限縮檢舉後，6月單月的違停罰單僅11479張，等於開單數銳減一半，若以5到12月來平均，單月違停罰單數15877張，平均減少約3成。

李明賢認為，限縮檢舉後確實出現不少後遺症，平均每個月消失5千張違停罰單，皆可能淪為「類違停」，缺少檢舉的嚇阻效果加上警力有限，實際上的「類違停」更可能遠遠超過單月5千輛，希望市府能有完整計畫與策略，改善滿街「類違停」亂象。

台北市交通大隊回應，因應民眾檢舉交通違規項目限縮，會針對主要幹道編排勤務，提升見警率，加強違停熱點巡查取締，違規事實明確即依法舉發，對於嚴重影響交通順暢及安全的車輛立即拖吊移置。

台北市警察局則表示，將適時偕同交通局、停車管理工程處及交通管制工程處等單位，針對違停熱點周邊停車空間供需比例、交通工程設計等易生違停因素，共同研議因應改善作為。

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