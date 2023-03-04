若有機會更上一層樓 柯文哲說要解決這些事

台灣民眾黨主席柯文哲出席「2023年音樂與潮流鞋市集」活動 。（記者王藝菘攝）

2023/03/04 15:47

〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨主席柯文哲多次公開表態，有意角逐2024年總統大位，他今天出席活動時被主持人問及，若有機會更上一層樓，要幫年輕人做哪些事情，柯文哲答說，要解決高房價、高房租、低薪等問題。

柯文哲今天下午到松山文創園區出席「2023年音樂與潮流鞋市集」活動，並上台與民眾互動玩小遊戲，現場氣氛熱烈；主持人趁遊戲空檔詢問柯文哲，如何抵擋網路酸民、鍵盤手的攻擊，他說這個不容易，需要訓練，但要盡量相信自己，並經過時間的淬煉。

主持人追問柯文哲，如果有機會更上一層樓，最想替年輕人做哪兩件事情，他表示，不只兩件事，現在年輕人想創業的心，都會被高房租、高房價吃掉，低薪也要解決，但這問題很複雜要從總體經濟來討論，不要講這麼複雜的事情。

對於民眾黨網路節目「一週畫眾點」昨天借用無間道的電影橋段，寫下「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭（鴻海創辦人郭台銘）柯配」無望，柯文哲則說，「唉唷，那個（影片）誰做的我都不曉得」。

另外，有媒體詢問立法院民眾黨團副主任蔡峻維請辭，是否為跳船潮，柯文哲說，蔡峻維回去寫論文，拚今年7月畢業，遺缺預計由民眾黨發言人楊寶楨接任。

民眾黨主席柯文哲今天出席活動時被主持人問及，若有機會更上一層樓，要幫年輕人做哪些事情，他說要解決高房價、高房租、低薪等問題。（記者王千豪攝）

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