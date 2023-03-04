為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    若有機會更上一層樓 柯文哲說要解決這些事

    台灣民眾黨主席柯文哲出席「2023年音樂與潮流鞋市集」活動 。（記者王藝菘攝）

    台灣民眾黨主席柯文哲出席「2023年音樂與潮流鞋市集」活動 。（記者王藝菘攝）

    2023/03/04 15:47

    〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨主席柯文哲多次公開表態，有意角逐2024年總統大位，他今天出席活動時被主持人問及，若有機會更上一層樓，要幫年輕人做哪些事情，柯文哲答說，要解決高房價、高房租、低薪等問題。

    柯文哲今天下午到松山文創園區出席「2023年音樂與潮流鞋市集」活動，並上台與民眾互動玩小遊戲，現場氣氛熱烈；主持人趁遊戲空檔詢問柯文哲，如何抵擋網路酸民、鍵盤手的攻擊，他說這個不容易，需要訓練，但要盡量相信自己，並經過時間的淬煉。

    主持人追問柯文哲，如果有機會更上一層樓，最想替年輕人做哪兩件事情，他表示，不只兩件事，現在年輕人想創業的心，都會被高房租、高房價吃掉，低薪也要解決，但這問題很複雜要從總體經濟來討論，不要講這麼複雜的事情。

    對於民眾黨網路節目「一週畫眾點」昨天借用無間道的電影橋段，寫下「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭（鴻海創辦人郭台銘）柯配」無望，柯文哲則說，「唉唷，那個（影片）誰做的我都不曉得」。

    另外，有媒體詢問立法院民眾黨團副主任蔡峻維請辭，是否為跳船潮，柯文哲說，蔡峻維回去寫論文，拚今年7月畢業，遺缺預計由民眾黨發言人楊寶楨接任。

    民眾黨主席柯文哲今天出席活動時被主持人問及，若有機會更上一層樓，要幫年輕人做哪些事情，他說要解決高房價、高房租、低薪等問題。（記者王千豪攝）

    民眾黨主席柯文哲今天出席活動時被主持人問及，若有機會更上一層樓，要幫年輕人做哪些事情，他說要解決高房價、高房租、低薪等問題。（記者王千豪攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨：確保兩岸和平不能關起門只靠一紙協議 要長期累積合作信任
    2023/03/03 15:35

    民進黨：確保兩岸和平不能關起門只靠一紙協議 要長期累積合作信任
    新聞線上》誰能拿到年輕票
    2023/03/02 05:30

    新聞線上》誰能拿到年輕票

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    紀念會上未致詞 柯文哲：228是讓我手足無措的日子......
    2023/02/28 20:56

    紀念會上未致詞 柯文哲：228是讓我手足無措的日子......
    柯文哲偕父柯承發首度出席竹市228追思會 心情沉重未致詞
    2023/02/28 16:37

    柯文哲偕父柯承發首度出席竹市228追思會 心情沉重未致詞
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播