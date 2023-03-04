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    陽明大學首任校長韓韶華辭世 醫學界悼念台灣免疫學拓荒者

    陽明醫學院改制陽明大學首任校長韓韶華辭世，醫學界近200人今日齊聚台北榮總舉辦追思會，緬懷台灣免疫學拓荒者、醫界共同的導師。（陽明交大提供）

    陽明醫學院改制陽明大學首任校長韓韶華辭世，醫學界近200人今日齊聚台北榮總舉辦追思會，緬懷台灣免疫學拓荒者、醫界共同的導師。（陽明交大提供）

    2023/03/04 15:23

    〔記者林曉雲／台北報導〕陽明醫學院改制陽明大學（現稱陽明交通大學）首任校長韓韶華辭世，醫學界近200人今日以莊嚴但不失輕鬆的方式，齊聚台北榮總舉辦追思會，緬懷台灣免疫學拓荒者、醫界共同的導師。總統府也頒授褒揚令與旌忠狀，表彰韓韶華對台灣免疫學教育的貢獻。

    追思會召集人、前陽明大學校長郭旭崧表示，去年11月18日韓韶華辭世，大家秉持著韓韶華對大家聚會分享快樂時光的囑託，舉辦今天的追思會，由國內12家醫院學校學會等團體舉辦，這12個單位都是跟韓韶華教授密切相關的單位。

    韓韶華是一位不看病的醫師，卻是台灣許多醫師的老師，更是台灣免疫風濕疾病的開拓者，現任振興醫院副院長葉明陽、國家衛生研究院院長司徒惠康、台北榮民總醫院院長陳威明等人都是他的學生，韓韶華將國防醫學院、台北榮總、北醫、陽明交大、振興醫院緊密相連。

    韓韶華1955年畢業於國防醫學院，畢業後於國軍醫院擔任醫師，之後有感於醫學研究與做學問的重要，於1959年自薦回母校擔任基礎醫學助教，勤於教學與研究，並赴美國華盛頓大學獲免疫學博士，學成歸國後任教於母校國防醫學院醫學生物形態學系細菌學組 （現改制為微生物免疫學科）。

    韓韶華致力於提升台灣微生物免疫學學術水準，並於榮總成立台灣第一個免疫病科。隨後出任北醫董事，振興復健醫學中心（振興醫院）院長，創立過敏病防治基金會、中華民國免疫學會、中華民國細胞及分子生物學會。郭旭崧表示，韓韶華的一生相當於台灣免疫學的發展歷史，培育的人才奠定今日台灣微生物免疫學的基礎。

    國衛院院長司徒惠康帶來韓師母回憶韓韶華追求自己的影片，使現場氣氛歡樂許多，司徒惠康感恩韓韶華協助幫忙撰寫史丹佛大學推薦信，強調「這不是韓韶華世代的結束，是韓韶華世代的開始」。

    陽明交大校長林奇宏表示，韓韶華在陽明大學校長任內，除醫學、醫技、生命科學三學院外，也成立牙醫、護理、公衛三學院籌備處，奠定陽明大學成為培育醫療人才重要搖籃。

    國衛院院長司徒惠康感恩韓韶華協助幫忙撰寫史丹佛大學推薦信，強調「這不是韓韶華世代的結束，是韓韶華世代的開始」。（陽明交大提供）

    國衛院院長司徒惠康感恩韓韶華協助幫忙撰寫史丹佛大學推薦信，強調「這不是韓韶華世代的結束，是韓韶華世代的開始」。（陽明交大提供）

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