為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    朱立倫稱全動法修法逼孩子上戰場 柯建銘：國民黨為政治紅利抹黑

    柯建銘（左）今日上午悼念辜寬敏，並受訪回應朱立倫關於「全動法」的言論。（記者陳政宇攝）

    柯建銘（左）今日上午悼念辜寬敏，並受訪回應朱立倫關於「全動法」的言論。（記者陳政宇攝）

    2023/03/04 14:36

    〔記者陳政宇／台北報導〕國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，國民黨主席朱立倫稱，民進黨意圖倉促修法，逼16歲的孩子上戰場。對此，立院民進黨團總召柯建銘今（4）日反駁，全民動員行之有年，朝野針對國家安全應立場一致，國民黨不該為不當的政治紅利而攻擊抹黑，這是國家最大危機。

    柯建銘今日前往悼念已故台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏，他受訪表示，關於全動法，黨團之前的態度就很清楚，國防部全民動員署成立後，鑒於「全動法」多年未修正，牽涉到民防、防衛能力，這本來就是國防部的職責，但遺憾國防部上網公開時，黨團並沒有任何資訊，相信國防部有討論過程，但牽涉到很多部會，目前擬具的草案內容不是那麼完備，所以被挑戰。

    柯建銘說，他比較不能接受的是，國民黨刻意抹黑攻擊，沒有所謂娃娃兵的問題，全民動員行之有年，不是新的東西，在國家安全上，朝野應該一致，不該當作政治抹黑攻擊的題目，這是國家最大危機。

    柯建銘指出，這是大家應該一起努力，不應該站在攻擊抹黑，獲取政治上不當的紅利，國民黨整個邏輯是不對的，若將國家未來交給這種政黨，是一個非常危險的事，相信辜老在天之靈，對於台灣的安全和主體性，應該會保佑台灣人民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》模擬戰時狀況災害搶救 11縣市4/13起「民安9號」演習
    2023/03/04 11:39

    台海軍情》模擬戰時狀況災害搶救 11縣市4/13起「民安9號」演習
    藍營誤導全動法 蔡英文深夜發文駁斥：不會讓孩子上戰場
    2023/03/04 07:01

    藍營誤導全動法 蔡英文深夜發文駁斥：不會讓孩子上戰場

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    全動法修法 陳建仁︰整合各界意見才提
    2023/03/04 05:30

    全動法修法 陳建仁︰整合各界意見才提
    學者︰現行民防法 可動員青年服勤
    2023/03/04 05:30

    學者︰現行民防法 可動員青年服勤
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播