朱立倫稱全動法修法逼孩子上戰場 柯建銘：國民黨為政治紅利抹黑

柯建銘（左）今日上午悼念辜寬敏，並受訪回應朱立倫關於「全動法」的言論。（記者陳政宇攝）

2023/03/04 14:36

〔記者陳政宇／台北報導〕國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，國民黨主席朱立倫稱，民進黨意圖倉促修法，逼16歲的孩子上戰場。對此，立院民進黨團總召柯建銘今（4）日反駁，全民動員行之有年，朝野針對國家安全應立場一致，國民黨不該為不當的政治紅利而攻擊抹黑，這是國家最大危機。

柯建銘今日前往悼念已故台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏，他受訪表示，關於全動法，黨團之前的態度就很清楚，國防部全民動員署成立後，鑒於「全動法」多年未修正，牽涉到民防、防衛能力，這本來就是國防部的職責，但遺憾國防部上網公開時，黨團並沒有任何資訊，相信國防部有討論過程，但牽涉到很多部會，目前擬具的草案內容不是那麼完備，所以被挑戰。

柯建銘說，他比較不能接受的是，國民黨刻意抹黑攻擊，沒有所謂娃娃兵的問題，全民動員行之有年，不是新的東西，在國家安全上，朝野應該一致，不該當作政治抹黑攻擊的題目，這是國家最大危機。

柯建銘指出，這是大家應該一起努力，不應該站在攻擊抹黑，獲取政治上不當的紅利，國民黨整個邏輯是不對的，若將國家未來交給這種政黨，是一個非常危險的事，相信辜老在天之靈，對於台灣的安全和主體性，應該會保佑台灣人民。

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