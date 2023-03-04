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    配合資通電軍不肖幹部採購Ａ錢 廠商違失被公告全名3年確定

    國防部的「網路戰部隊」傳出貪瀆弊案，林姓士官長被判刑7年2月。（翻攝GOOGLE地圖）

    國防部的「網路戰部隊」傳出貪瀆弊案，林姓士官長被判刑7年2月。（翻攝GOOGLE地圖）

    2023/03/04 15:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕國防部資通電軍網路戰聯隊一名林姓士官長，藉由辦理採購功率感測器及雜訊源纜線的機會，要求黃姓廠商配合開立不實報價單與發票，從中牟利29萬餘元，前年被高雄地院依貪污罪判刑7年2月，資通電軍認為廠商違失情節重大，決定將其公告在政府採購公報中3年，但廠商不服，興訟要求撤銷，日前被最高行政法院駁回確定。

    判決指出，資通電軍辦理「高容量機動微波車測頻所需功率感測模組8481A等2項4件」（採購編號：HK08Q3137Z）採購案，由林員綜理、提報各項材料需求，沒想到他為了從中收取回扣，竟要求黃姓廠商配合造假，開立不實的報價單與發票，功率感測器每組價格自5萬7300元浮報為7萬元；雜訊源纜線每條價格自6500元浮報為7000元。林員拿到假的報價單與發票後，再辦理請款核銷。

    高雄地檢署接獲檢舉，林員3年間收取回扣29萬餘元，依違反貪污罪偵辦並起訴林員，雄院判其7年2月刑；黃男部分，則因承認犯行而獲得緩起訴。

    資通電軍認為廠商浮報價格，製作不實訂約及履約文件，違反政府採購法第101條第1項第4款「以虛偽不實之文件投標、訂約或履約，情節重大者」規定，召開採購工作及審查小組審查會議，審認廠商違法行為屬實，且情節重大，依同法第103條第1項第1款決議把廠商及相關情形刊登政府採購公報3年。

    廠商不服，提出異議，前後被資通電軍、行政院公共工程委員會駁回申訴。廠商決定興訟要求撤銷處分，一審被台北高等行政法院駁回，全案上訴最高行政法院。

    最高行政法院指出，廠商參與採購案，對於黃男未克盡監督管理之責，放任其浮報價格及退傭，依法負推定故意責任，主觀具可歸責性，資通電軍做成的處分無誤，評議後駁回廠商上訴，全案確定。

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