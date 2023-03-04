本土+11397、死亡+71 羅一鈞：連假後未升溫有利後續鬆綁

指揮中心公布3月4日疫情統計。（指揮中心提供）

2023/03/04 14:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情在228連續假期後沒有暴衝，今天新增11397例本土病例、233例境外移入病例，以及71人死亡。今天新增的確診人數較上週六降低約15.9%。

指揮中心發言人羅一鈞表示，這顯示228連續假期後沒有預期的明顯升溫狀況，本來預計可能會出現接近2萬例的單日確診數，不過近日最高點僅1萬3千多例，並沒有預期的明顯升溫狀況。

羅一鈞說，這對後續鬆綁措施提供了有利的條件，對於下週一校園口罩鬆綁措施，他認為，口罩鬆綁不代表要求所有學生都脫口罩，仍可憑自主意願決定，且目前仍在疫情低點，只要注意兒童和青少年族群病患有無增加即可，「228連假後疫情效應可說是結束了」。

另外，對於猴痘疫情，羅一鈞說，目前2名本土病例確診者的高風險接觸者都沒有明顯發病的症狀，下週一會跟各地衛生局開會，詳細的接種細節還需要再確診，要等各縣市政府都能配合，下週二的疾管署例行記者會會再公布更多措施。

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