教育部閩南語認證考試今登場 屏東明正國中3分之1報考

屏東縣明正國中今年有159人報考，拿下團報人數最多冠軍，圖為明正國中本土語言上課情形。（教育部提供）

2023/03/04 14:43

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部閩南語認證考試今明舉行，總報名人數達1萬6785人，今年年紀最大的考生87歲，最小考生5歲，也有來自日本、印尼、馬來西亞、越南等不同國家的考生，屏東縣立明正國中今年有159人報考最多，是該校單一學年人數的3分之1。

教育部終身教育司科長殷家婷說明，教育部自今年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，一年舉行2次，除每年固定於8月辦理外，並在今年3月加辦1場。

今日進行A卷考試（包含A1基礎級、A2初級），明（5）日進行B卷測驗（包含B1中級、B2中高級），全國共有18個考區、57所試區學校協辦，去年全年度總報名人數為1萬9487人，今年第1次考試就已逾1.6萬人，其中報考B卷有9503人、占報名總數56.62％。

第1次認證考試有7057名學生報考，12歲以下考生有3882位、占學生考生比率為55％；全國共有1147組、7823人參加團體報名，屏東縣立明正國中159人最多，校方表示，學校原本有開設本土語言社團，但去年只有9人報名考試，因為依「國家語言發展法」規定，自111學年度開始，中小學必修本土語言課程，校方積極鼓勵師生參與，今年激增到159人報考，已是該校單一學年人數的3分之1。

殷家婷表示，今年3月份考試成績預定於年5月1日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，考生若遲至5月5日仍未收到通知，請洽承辦單位國立台灣師範大學確認，達分級標準者，將於5月22日起主動寄發合格證書，相關資訊可上112年度閩南語語言能力認證考試網站查詢，或撥打考生免付費服務專線 0800-699566。

教育部閩南語認證考試今明舉行，有來自日本、印尼、馬來西亞、越南等不同國家的考生報名。圖為台中市台語文化協會即有外籍學生學閩南語。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法