悼念辜寬敏 台灣制憲基金會：4月將舉辦大型追思會

台灣制憲基金會今日表示，原定開放至5日的追思會將延至3月8日，並積極規劃4月舉辦大型追思會。（記者陳政宇攝）

2023/03/04 13:51

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏上月27日辭世，基金會執行長林宜正今（4）日表示，原定開放至5日的追思會將延至3月8日，並積極規劃4月舉辦大型追思會；他強調，辜寬敏不希望看到大家為他掉淚，更希望每個人都能帶著自信笑容，繼續為台灣打拚。

辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲，台灣制憲基金會設置追思會場，於3月1日起至3月5日開放社會各界前往。鑑於悼念者眾，林宜正今日表示，這幾天來自全國各地的國人來此追思、感念辜寬敏，許多人回顧與辜在人生道路上一起做過的事情，並述說著辜寬敏的故事；基金會也決定，將悼念時間展延到3月8日，並積極規劃4月舉辦大型追思會。

林宜正說，親民黨主席宋楚瑜曾到基金會追思辜寬敏，當時曾談到，辜自日本回台後曾向時任行政院副院長的蔣經國建議，為了讓台灣團結，應該把身分證上的「籍貫欄」改為「出生地」，這項建議很快被採納落實，這就是讓台灣團結的典範，也是不同意識形態和政治理念的人，共同完成的。

另，林宜正憶及，辜寬敏曾當面向日本前首相安倍晉三表示，若台灣成為中國的一部份，日本就會變成二等國家或是「再軍備」；安倍則回應「百之百贊成」，安倍再任首相後，積極推動台日緊密化，甚至闡明「台灣有事就是日本有事」。

林宜正強調，辜寬敏對日、對美關係都是竭盡所能地讓彼此關係緊密，也讓各界對台灣的現況與未來有更多關注，要紀念辜寬敏最好方式，就是繼承其志業、繼續奮進。

立法院民進黨團總召柯建銘今日上午也前往基金會悼念辜寬敏，並留言寫下「辜老，您一生的努力，必留史冊」。林宜正與柯建銘交談時提到，辜與柯有許多相似之處，一是堅持理念，分別於民間與實務政治分進合擊，共同完成目標，二是都菸不離手。

柯建銘受訪談到，辜寬敏一生對台灣建國、修憲都沒有放棄，且有使命感、也照顧後輩，讓人感受到其理想沒有消退；辜寬敏終極一生為台灣努力，很遺憾一個個大老都走了，「我們在台灣會繼續努力」。

立法院民進黨團總召柯建銘（左）今日上午悼念辜寬敏，並與林宜正（右）談起往事。（記者陳政宇攝）

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