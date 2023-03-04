「月掩金星」3/24傍晚肉眼可見 錯過再等40年

3月24日傍晚，金星被月球掩入瞬間模擬畫面。（北市天文館提供）

2023/03/04 14:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月精采天象滿檔，春分的黃道光、穀神星「衝」在同日報到，數十年來難得一見的奇景「月掩金星」將於3月24日傍晚7時52分登場，肉眼就能看見，台北市立天文科學教育館今指出，下次要看到發生在日落後的「月掩金星」，要等到40年後的2063年5月31日。

天文館表示，「月掩金星」發生時，明亮的金星會在10多秒內瞬間消失於眉月邊緣，如日食般神奇。「月掩金星」發生頻率並不低，但大多出現在白天而無法觀賞，或在黎明前而鮮為人見；以過去100年來說，台灣出現「月掩金星」多達28次，發生在白天就有22次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。

除了月掩金星外，天文館指出，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」將於3月21日「衝」，在此前後幾天的亮度達到最高，約7等，是尋找它的最佳時機。雖在雙筒望遠鏡可見範圍內，但因其附近類似亮度的恆星眾多而難以辨識，以簡易相機拍攝再比對星圖，更容易覓得其身影。

天文館提到，3月21日也是「春分」，這天是地球的晝夜幾乎等長，每年春分前後一個月是觀賞「黃道光」的好時機，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，不過「黃道光」是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，必須到無光害的地方才比較容易看見。

隨著時序來到春天，天文館表示，館內的宇宙劇場將在周末晚間7時、7時30分，舉辦2場次免費的春季星空導覽，帶領民眾認識春天的星座，並介紹3月間奇特而美麗的天象，歡迎蒞館欣賞，各項資訊請參閱天文館網站。

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